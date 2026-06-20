قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف قاسم: أجواء كأس العالم الحقيقية لم تبدأ بعد
غدا.. اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للموسم الجديد
صور الكسب السريع المحرم شرعا.. دار الإفتاء تكشف عنها
أبو العينين: مصر ضاعفت مساحة المعمور وأنشأت أكثر من 50 مدينة صناعية خلال 10 سنوات
حالة الطقس غدا أول أيام الصيف.. هل نشهد موجات حارة غير مسبوقة؟
الغندور: حسام حسن يفاضل بين زيكو وتريزيجيه في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا
أبو العينين: السياحة المصرية بخير.. ونقترب من حلم 30 مليون سائح سنويا
قوة تسويق الأفكار والنقد بكفاءة.. أبو العينين يوجه رسالة هامة إلى الإعلام
هبوط أرضي بشارع مصطفى النحاس.. ورئيس الصرف الصحي يؤكد سلامة شبكات المنطقة.. صور
ترامب: لن تكون هناك رسوم جمركية في مضيق هرمز لا أثناء المفاوضات أو بعدها
فرنسا توجه اتهامات بالتجسس لرجل بتهمة نقل معلومات عن شركة مسيّرات لصالح روسيا
أبو العينين : حل القضية الفلسطينية من جذورها شرط لتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صيام يوم عاشوراء 2026

موعد صيام يوم عاشوراء 2026
موعد صيام يوم عاشوراء 2026
محمد غالي

يتصدر موعد صيام يوم عاشوراء وفضائله اهتمامات المسلمين مع اقتراب حلول شهر المحرم، لما يحمله هذا اليوم من مكانة دينية عظيمة وفرصة إيمانية مميزة لنيل المغفرة والتقرب إلى الله تعالى.

يوم عاشوراء

ويعد صيام عاشوراء من السنن النبوية المؤكدة التي يحرص المسلمون على إحيائها كل عام، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر والثواب واغتناما لبركات هذا اليوم المبارك.

موعد صيام يوم عاشوراء 1448 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريا يوافق الثلاثاء 16 يونيو 2026، وبناء على ذلك فإن يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، يوافق الخميس 25 يونيو 2026.

كما يوافق يوم تاسوعاء، التاسع من شهر المحرم، الأربعاء 24 يونيو 2026، ويستحب صيامه مع يوم عاشوراء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود الذين كانوا يصومون اليوم العاشر فقط.

فضل صيام يوم عاشوراء

يعد صيام عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة في شهر المحرم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، وهو ما يجعله فرصة عظيمة لكل مسلم يرجو المغفرة ورفعة الدرجات.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام عاشوراء سنة مؤكدة وليس فرضا، فيثاب المسلم على صيامه ولا يأثم بتركه، وينال الصائم الأجر الوارد في السنة سواء صام اليوم العاشر منفردا أو صامه مع يوم قبله أو بعده.

مراتب صيام عاشوراء

ذكر العلماء أن لصيام عاشوراء عدة مراتب، هي:

صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم.
صيام العاشر والحادي عشر من شهر المحرم.
صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي أكمل المراتب وأفضلها.

كما يجوز شرعا إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون كراهة.

يوم عاشوراء

لماذا يصوم المسلمون يوم عاشوراء؟

يرتبط يوم عاشوراء بذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون، حيث صامه موسى شكرا لله تعالى على هذه النعمة. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: «نحن أحق بموسى منهم»، فصامه وحث المسلمين على صيامه.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

لا يقتصر فضل يوم عاشوراء على الصيام فقط، بل يستحب للمسلمين اغتنامه بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، ومن أبرزها:

الإكثار من ذكر الله تعالى.
الدعاء والاستغفار.
تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.
الصدقة ومساعدة المحتاجين.
صلة الرحم والتواصل مع الأقارب.
إدخال السرور على الأسرة والتوسعة عليهم.

يوم عاشوراء

ويؤكد العلماء أن استثمار يوم عاشوراء في العبادة والطاعات من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما يحمله هذا اليوم من معان عظيمة تذكر المؤمنين بنصر الله للحق وأهله.

هل يكفر صيام عاشوراء ذنوب السنة الماضية أم المقبلة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، استنادا إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة، مع استحباب صيام يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا للسنة ومخالفة لأهل الكتاب.

ويبقى يوم عاشوراء من أعظم أيام العام فضلا وأجرا، وموسما إيمانيا يتجدد فيه الأمل في نيل رحمة الله ومغفرته، من خلال الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات.

موعد صيام يوم عاشوراء 2026 موعد صيام يوم عاشوراء يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 2000 جنيه| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |غداً إمتحان التربية الدينية يبدأ 9 صباحا

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

امتحانات الثانوية

حقيقة قطع الإنترنت في امتحانات الثانوية العامة 2026 | اعرف القصة

شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026

بعد قرار رفع الفائدة.. مميزات شهادة الادخار البلاتينية الثلاثية 2026 من البنك الأهلي

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

شركه الصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع هبوطا أرضيا بشارع مصطفى النحاس ويؤكد سلامة الشبكات| صور

بائع متجول

ركلات في البطن وصرخات.. بائع متجول يعتدي على فتيات في شارع فيصل

صورة أرشيفية

المدارس السبب.. تفاصيل جديدة بشأن رسوب طلاب الشهادات الدولية بمواد الهوية

بالصور

كله بهاريز .. طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

ورق العنب
ورق العنب
ورق العنب

طريقة عمل الليزي كيك بالشوكولاتة.. حلوى باردة بدون فرن

طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك
طريقة عمل الليزي كيك

بحضور نجوم الفن .. راعي مصر تنظم حفلًا خيريًا في سيدني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر

نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر
نجوم الفن فى فى حفل راعي مصر

بإطلالة سوداء ساحرة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي.. إحالة الدكتورة أمينة سويدان للمحاكمة

ايمان عبد اللطيف

رسالة وزير التعليم لطلبة الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق الامتحانات

ايمان عبد اللطيف

عدد الأسئلة ودرجة النجاح.. توضيح عاجل من التعليم يخص مادة الدين بالثانوية العامة

ايمان عبد اللطيف

إنجاز غاب 64 عاما.. كأس العالم 2026 مونديال الأرقام القياسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد