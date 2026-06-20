موعد صيام يوم عاشوراء 2026

يتصدر موعد صيام يوم عاشوراء وفضائله اهتمامات المسلمين مع اقتراب حلول شهر المحرم، لما يحمله هذا اليوم من مكانة دينية عظيمة وفرصة إيمانية مميزة لنيل المغفرة والتقرب إلى الله تعالى.

ويعد صيام عاشوراء من السنن النبوية المؤكدة التي يحرص المسلمون على إحيائها كل عام، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للأجر والثواب واغتناما لبركات هذا اليوم المبارك.

موعد صيام يوم عاشوراء 1448 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريا يوافق الثلاثاء 16 يونيو 2026، وبناء على ذلك فإن يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، يوافق الخميس 25 يونيو 2026.

كما يوافق يوم تاسوعاء، التاسع من شهر المحرم، الأربعاء 24 يونيو 2026، ويستحب صيامه مع يوم عاشوراء اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود الذين كانوا يصومون اليوم العاشر فقط.

فضل صيام يوم عاشوراء

يعد صيام عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة في شهر المحرم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية، وهو ما يجعله فرصة عظيمة لكل مسلم يرجو المغفرة ورفعة الدرجات.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام عاشوراء سنة مؤكدة وليس فرضا، فيثاب المسلم على صيامه ولا يأثم بتركه، وينال الصائم الأجر الوارد في السنة سواء صام اليوم العاشر منفردا أو صامه مع يوم قبله أو بعده.

مراتب صيام عاشوراء

ذكر العلماء أن لصيام عاشوراء عدة مراتب، هي:

صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم.

صيام العاشر والحادي عشر من شهر المحرم.

صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي أكمل المراتب وأفضلها.

كما يجوز شرعا إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون كراهة.

لماذا يصوم المسلمون يوم عاشوراء؟

يرتبط يوم عاشوراء بذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون، حيث صامه موسى شكرا لله تعالى على هذه النعمة. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: «نحن أحق بموسى منهم»، فصامه وحث المسلمين على صيامه.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

لا يقتصر فضل يوم عاشوراء على الصيام فقط، بل يستحب للمسلمين اغتنامه بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، ومن أبرزها:

الإكثار من ذكر الله تعالى.

الدعاء والاستغفار.

تلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته.

الصدقة ومساعدة المحتاجين.

صلة الرحم والتواصل مع الأقارب.

إدخال السرور على الأسرة والتوسعة عليهم.

ويؤكد العلماء أن استثمار يوم عاشوراء في العبادة والطاعات من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما يحمله هذا اليوم من معان عظيمة تذكر المؤمنين بنصر الله للحق وأهله.

هل يكفر صيام عاشوراء ذنوب السنة الماضية أم المقبلة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، استنادا إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة، مع استحباب صيام يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا للسنة ومخالفة لأهل الكتاب.

ويبقى يوم عاشوراء من أعظم أيام العام فضلا وأجرا، وموسما إيمانيا يتجدد فيه الأمل في نيل رحمة الله ومغفرته، من خلال الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات.