غياب مهاجم منتخب بلجيكا «جيريمي دوكو» عن مواجهة إيران بسبب أزمة صحية

تأكد غياب مهاجم منتخب بلجيكا جيريمي دوكو عن المباراة المرتقبة أمام منتخب إيران، بعدما تعرض لوعكة صحية حالت دون مشاركته في اللقاء، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر إعلامية فرنسية، قبل أن يؤكد المنتخب البلجيكي الأمر بشكل رسمي.

التهاب في الجهاز التنفسي يُبعد اللاعب

ويعاني دوكو من التهاب في الجهاز التنفسي تسبب في تراجع حالته البدنية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دفع الجهاز الطبي للمنتخب إلى استبعاده من قائمة المباراة حفاظًا على سلامته ومنعًا لتفاقم حالته الصحية، خاصة مع ضغط المباريات في البطولة.

تجدد صعوبات التنفس خلال المعسكر

وكشفت التقارير أن اللاعب شعر بتجدد صعوبات في التنفس أثناء وجوده في المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب البلجيكي، وهو ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة أثبتت حاجته إلى الراحة وعدم المجازفة بإشراكه في المباراة أمام إيران.

برنامج علاجي وتجهيز للمواجهة المقبلة

وقرر الجهاز الطبي منح دوكو برنامجًا علاجيًا يتضمن تناول مضادات حيوية إلى جانب الراحة التامة، على أمل استعادة كامل جاهزيته البدنية خلال الأيام المقبلة، حتى يكون قادرًا على العودة للمشاركة مع منتخب بلاده في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

التركيز على مباراة نيوزيلندا

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي في تعافي اللاعب بشكل كامل قبل المواجهة المقبلة أمام منتخب نيوزيلندا، باعتبارها مباراة مهمة في مشوار الفريق، حيث يمثل دوكو أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعتمد عليها المنتخب بفضل سرعته وقدرته على صناعة الفرص وتهديد دفاعات المنافسين.

الجهاز الفني يرفض المجازفة

فضل الجهاز الفني، بالتنسيق مع الطاقم الطبي، عدم المخاطرة بإشراك اللاعب رغم أهمية المباراة، حتى لا تتفاقم حالته الصحية أو يغيب لفترة أطول عن المنافسات، خاصة أن المنتخب لا يزال أمامه استحقاقات حاسمة في البطولة.

ويترقب الجهاز الفني والجماهير البلجيكية تطورات الحالة الصحية لدوكو خلال الساعات المقبلة، على أمل تعافيه سريعًا واللحاق بالمواجهة الأخيرة، بما يعزز الخيارات الهجومية للفريق في سعيه لمواصلة مشواره وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة