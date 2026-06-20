كأس العالم.. هدف مُلغى لألمانيا ضد كوت ديفوار

ألغي هدف لصالح منتخب ألمانيا أمام كوت ديفوار، من عمر الشوط الأول، في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا علي ملعب إستاد بي إم أو في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الملغي لصالح ألمانيا بعد مخالفة على بافلوفيتش بعد إصطدامه بحارس مرمي كوت ديفوار في الدقيقة 21.

وجاء تشكيل "الماكينات الألمانية" على النحو التالي:



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ناثانييل براون، نيكو شلوتربيك، جوناثان تاه، جوشوا كيميش.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميشا.

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز، جمال موسيالا، ليروي ساني.

خط الهجوم: كاي هافيرتز.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جيسلان كونان، إيمانويل أجبادو، أوديلون كوسونو، ويلفريد سينجو.

خط الوسط: إبراهيم سانجاري، فرانك كيسيه، كريست أولاي.

خط الهجوم: يان ديوماندي، أنجي يوان بوني، أماد ديالو.