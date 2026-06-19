تقرب إلى الله وإحياءً للسنة.. موعد صيام يوم عاشوراء 2026 وفضل هذا اليوم المبارك

​مع بداية العام الهجري الجديد، تزداد معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل ملايين المسلمين حول العالم الإسلامي لمعرفة موعد صيام يوم عاشوراء وفضل صيامه؛ لما يحمله هذا اليوم العظيم من مكانة جليلة وخصوصية روحانية في القلوب، حيث يحرص المسلمون على التماس نفحات هذا اليوم المبارك؛ اقتداءً بسنة النبي محمد ﷺ، الذي واظب على صيامه وحث الصحابة عليه، شكرًا لله- عز وجل- على نجاة نبي الله موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون.

ولا تقتصر هذه المناسبة على كونها مجرد ذكرى تاريخية، بل هي محطة إيمانية سنوية تتجدد فيها العبادات، ويسعى من خلالها الصائمون إلى نيل الأجر العظيم وتكفير الذنوب، متطلعين إلى التقرب من المولى- عز وجل- باتباع الهدي النبوي الشريف وصيام هذا اليوم الذي يقع في شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى.

موعد صيام يوم عاشوراء

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه وفقا للحسابات وحلول غرة شهر المحرم لعام 1448هـ يوم الثلاثاء الماضي 16 يونيو 2026؛ يحل يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، يوم الخميس 25 يونيو 2026.

وأوضحت: بينما يوافق يوم تاسوعاء، التاسع من المحرم، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، ويُستحب للمسلمين صيام تاسوعاء مع عاشوراء اقتداءً بالنبي ﷺ ومخالفة لليهود الذين كانوا يقتصرون على صيام اليوم العاشر من المحرم.

فضل صيام يوم عاشوراء

وأكدت دار الإفتاء أن صيام عاشوراء سنة مؤكدة وليس فرضًا، حيث يثاب المسلم على فعله ولا يأثم بتركه، بينما ينال الصائم الأجر الوارد في السنة النبوية سواء صام اليوم العاشر منفردًا أو قرن إليه يوما قبله أو بعده.

ويعد صيام يوم عاشوراء من أعظم الأعمال المستحبة في شهر المحرم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة مضت، وهو ما يجعله فرصة عظيمة لكل مسلم يسعى إلى نيل المغفرة ورفع الدرجات.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

لا يقتصر فضل يوم عاشوراء على الصيام فحسب، بل يُستحب للمسلم اغتنام هذا اليوم المبارك بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، لما له من مكانة عظيمة وأجر كبير، ومن أبرز هذه الأعمال:

- الإكثار من ذكر الله تعالى.

- الدعاء والاستغفار.

- قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه.

- الصدقة وفعل أعمال الخير.

- صلة الرحم والتواصل مع الأهل والأقارب.

- التوسعة على الأسرة وإدخال السرور عليهم.