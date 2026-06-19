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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يوم عاشوراء.. اعرف موعده وحكم صيامه وأفضل الأعمال المستحبة فيه

يوم عاشوراء.. اعرف موعده وأفضل الأعمال المستحبة فيه
يوم عاشوراء.. اعرف موعده وأفضل الأعمال المستحبة فيه
شيماء جمال

يبحث كثير من المسلمين عن موعد صيام يوم عاشوراء 1448 هجريًا، ويريدون معرفة فضل هذا اليوم والأعمال المستحبة فيه، وسوف نوضح ذلك فى السطور القادمة.

يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام هجري، الذى نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرًا لله، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: "نحن أحق بموسى منهم"، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

متى صيام عاشوراء 1448

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن يوم عاشوراء لعام 1448هـ، من المتوقع أن يوافق الخميس 25 يونيو 2026، بينما يوافق يوم تاسوعاء (التاسع من محرم) الأربعاء 24 يونيو 2026، ويستحب للمسلم ان يصوم يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء مخالفة لليهود واتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

هل يجب صيام يوم عاشوراء؟

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم عاشوراء من الأعمال المستحبة العظيمة التي تحمل أجرًا كبيرًا، لكنه ليس فرضًا على المسلمين، وإنما من النوافل التي يُثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.

وأوضح أن يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، له فضل خاص، حيث ورد عن النبي ﷺ أن صيامه يكفّر ذنوب سنة ماضية، ما يجعله فرصة مهمة للتقرب إلى الله ونيل المغفرة.

وأشار إلى أن أقل ما يمكن للمسلم فعله هو صيام هذا اليوم منفردًا، مؤكدًا أن من يكتفي بصيام العاشر فقط ينال الأجر الوارد في السنة، حتى لو لم يصم يومًا قبله أو بعده.

وأضاف أن الأفضل والأكمل هو صيام يوم التاسع مع العاشر، اقتداءً بسنة النبي ﷺ الذي أراد مخالفة صيام اليهود الذين كانوا يقتصرون على اليوم العاشر فقط، وذلك تمييزًا لشعائر المسلمين.

ولفت إلى أن من أراد زيادة الأجر يمكنه صيام ثلاثة أيام، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، مشيرًا إلى أن هذه المرتبة تُعد من أعلى درجات الكمال في صيام عاشوراء.

وشدد على أهمية عدم التفريط في هذا اليوم المبارك، لما يحمله من معانٍ عظيمة، أبرزها تذكير المسلمين بنصر الله للحق، مؤكدًا أن اغتنام هذه المناسبة بالصيام يعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه.

أفضل الأعمال في يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو يوم عظيم فيه يكفر الله سبحانه وتعالى ذنوب عامٍ مضى، لذا يحرص المسلمون على صيامه، وفي بيان أفضل أعمال يوم العاشر من محرم يقول الدكتور علي جمعة في بيانه وظائف يوم عاشوراء وأعماله، إنه ينبغي على المسلم الحرص على الصيام لِمَنْ يستطيع، وإن كنت غير قادر على الصيام، فعليه أن يحرص على السعة على أهله، قائلًا: «فأنت بذلك قد قمت بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع عليَّ السنة كلها. وسئل ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية» [رواه مسلم]».

وتابع في بيان الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء: عليكم بالذكر، والدعاء ، وقراءة القرآن أو الاستماع له ، وفعل الخير والصدقات، مشددًا من أهم هذه الوظائف: اجتماع الأسرة ، واجعلوها فرصة للقاء العائلة.

وشدد علي جمعة: صوموا يوم عاشوراء، وَمَنْ لم يستطع أن يصم، فعليه بالذكر، والدعاء، والقرآن، قراءةً أو استماعًا، ووسعوا على عيالكم، واجتمعوا حول مائدة واحدة، حتى نصل الرحم، وحتى نطبق بركة سيدنا رسول الله ﷺ. 

صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله أم بعده؟

قالت دار الإفتاء إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر المحرم.

وأضافت في فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

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