متى نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. الوقت الشرعي وفضل تلاوتها

سورة الكهف من السور التي يحرص المسلمون على قراءتها كل أسبوع، لما ورد في فضلها من أحاديث نبوية تبشر قارئها بالأجر العظيم والنور والبركة.

ومع حلول يوم الجمعة يتساءل كثيرون عن الوقت الصحيح لقراءتها، وهل يشترط أن تكون قبل صلاة الجمعة أم يمكن قراءتها في أي وقت من اليوم.

موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أوضح العلماء أن الوقت المستحب لقراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس يوم الخميس، وهو بداية ليلة الجمعة شرعًا، ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة.

ولذلك فإن المسلم يمكنه قراءة السورة في أي وقت خلال هذه المدة، سواء في ليلة الجمعة أو خلال ساعات النهار يوم الجمعة.

كما أن قراءة سورة الكهف بعد صلاة العصر يوم الجمعة جائزة ومستحبة، وتدخل ضمن الوقت الوارد في أقوال أهل العلم، ما دام ذلك قبل غروب الشمس، ولم يرد في السنة النبوية تحديد ساعة معينة لقراءتها، بل المقصود هو المحافظة على هذه السنة المباركة خلال يوم الجمعة أو ليلتها.

ونقل العلماء استحباب قراءتها في ليلة الجمعة كما في يومها، مؤكدين أن المسلم ينال فضلها إذا قرأها في أي جزء من هذا الوقت الممتد من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وردت أحاديث صحيحة عديدة تبين فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومن أشهرها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورًا ما بين الجمعتين، وهو فضل عظيم يدل على مكانة هذه السورة المباركة.

كما ورد في السنة النبوية الحث على قراءة آيات من سورة الكهف والمواظبة عليها لما لها من أثر في حماية المسلم من الفتن، وخاصة فتنة المسيح الدجال، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ أو قرأ آيات من سورة الكهف عُصم من هذه الفتنة العظيمة.

وتحمل السورة في طياتها العديد من الدروس الإيمانية المهمة، من خلال قصص أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وموسى والخضر وذي القرنين، وهي قصص ترسخ معاني الثبات على الدين والصبر على الابتلاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى.

ولهذا ينصح العلماء بالحرص على قراءة سورة الكهف كل جمعة، وعدم الانشغال بتحديد وقت بعينه داخل اليوم، فالأمر واسع، والمقصود هو اغتنام هذه السنة المباركة ونيل ما ورد فيها من نور وهداية وبركة للمسلم في دنياه وآخرته.