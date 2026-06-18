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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة 19 من يونيو  2026م، حيث تم إنشاء وبناء  مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (11) مسجدًا، و صيانة وتطوير (4) مساجد.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1175) مسجدًا من بينها (900) مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (275) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14664) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 982مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ خليل بقرية دميرة – مركز طلخا.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الجمل بعزبة الريكو – مركز حوش عيسى؛ ومسجد عزبة كشعمة بقرية البسلقون – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الهيبي القبلي بقرية بولين - مركز كفر الدوار.
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الإيمان (ط)  - مركز بدر.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الحيوانية بقرية أكياد – مركز فاقوس؛ ومسجد السلام بعزبة باتا بقرية المنير – مركز مشتول السوق.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة رمزي – مركز إهناسيا.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد العامرية بقرية العامرية – مركز العياط.
تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية سقارة – مركز البدرشين.


وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي – مركز فوه.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو المكارم بقرية الفرستق – مركز بسيون.
وفي محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية تطون – مركز إطسا.
وفي محافظة سوهاج
تم إنشاء وبناء مسجد الحسن بنجع العصارة بقرية أولاد يحيى بحري – مركز دار السلام.
تم صيانة وتطوير مسجد أبو عياد بجهينة الغربية - مركز جهينة.
وفي محافظة مطروح:
تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية المثاني – مركز ومدينة النجيلة.  
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

وزارة الأوقاف افتتاح المساجد إحلال وتجديد

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