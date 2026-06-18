الأوقاف تفتتح 16 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 16 مسجدًا غدًا الجمعة 19 من يونيو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (11) مسجدًا، و صيانة وتطوير (4) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1175) مسجدًا من بينها (900) مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (275) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14664) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 982مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ خليل بقرية دميرة – مركز طلخا.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الجمل بعزبة الريكو – مركز حوش عيسى؛ ومسجد عزبة كشعمة بقرية البسلقون – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الهيبي القبلي بقرية بولين - مركز كفر الدوار.

تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الإيمان (ط) - مركز بدر.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الحيوانية بقرية أكياد – مركز فاقوس؛ ومسجد السلام بعزبة باتا بقرية المنير – مركز مشتول السوق.

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة رمزي – مركز إهناسيا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد العامرية بقرية العامرية – مركز العياط.

تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية سقارة – مركز البدرشين.



وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي – مركز فوه.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو المكارم بقرية الفرستق – مركز بسيون.

وفي محافظة الفيوم

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية تطون – مركز إطسا.

وفي محافظة سوهاج

تم إنشاء وبناء مسجد الحسن بنجع العصارة بقرية أولاد يحيى بحري – مركز دار السلام.

تم صيانة وتطوير مسجد أبو عياد بجهينة الغربية - مركز جهينة.

وفي محافظة مطروح:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية المثاني – مركز ومدينة النجيلة.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.