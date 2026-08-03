المصري يحصل على خدمات حارس الأهلي

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات الحصول على خدمات محمد أحمد سيحا حارس مرمى الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية الموسم المقبل 2027/2026

المصري يحصل على خدمات محمد سيحا حارس الأهلي على سبيل الإعارة لموسم واحد

ووقع اللاعب، على تعاقده الجديد مع المصري وتوقيع الكشف الطبي بعد إنهاء كافة الإجراءات مع النادي الأهلي وسداد المقابل النقدي للصفقة التي تعد السادسة لأبناء بورسعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث سبق لهم التعاقد مع المغربي عبد الله الزياني مهاجم فريق الدفاع الحسني الجديدي وياسين الملاح لاعب خط وسط فريق فاركو ومصطفى العش مدافع الأهلي وزميله محمد شكري ظهير أيسر الأهلي وكذلك الجزائري خير الدين طوال لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري.

الحارس محمد سيحا يبلغ من العمر 25 عامًا وقد سبق له اللعب لصفوف المقاولون العرب وحرس الحدود على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل قبل موسم لصفوف فريق الأهلي ، علمًا بأن الحارس كان ضمن قائمة منتخب مصر الاوليمبي المشارك في أولمبياد باريس 2024.