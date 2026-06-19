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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد يوم عاشوراء 2026

موعد يوم عاشوراء 2026
موعد يوم عاشوراء 2026
محمد غالي

يتزايد اهتمام المسلمين بالتعرف على موعد صيام يوم عاشوراء وفضائله العظيمة، لما يحمله هذا اليوم المبارك من نفحات إيمانية وفرصة ثمينة لنيل المغفرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 

موعد يوم عاشوراء 2026

ويعد صيام عاشوراء من السنن النبوية المستحبة التي يحرص عليها المسلمون كل عام، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطمعا في الأجر والثواب.

موعد صيام يوم عاشوراء 1448 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريا وافق يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وبذلك يوافق يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، يوم الخميس 25 يونيو 2026.

كما يوافق يوم تاسوعاء، التاسع من شهر المحرم، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، ويستحب للمسلمين صيامه مع يوم عاشوراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود الذين كانوا يقتصرون على صيام اليوم العاشر فقط.

فضل صيام يوم عاشوراء

يعد صيام يوم عاشوراء من أعظم الأعمال المستحبة في شهر المحرم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة مضت، وهو ما يجعله فرصة عظيمة لكل مسلم يسعى إلى نيل المغفرة ورفع الدرجات.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام عاشوراء سنة مؤكدة وليس فرضا، حيث يثاب المسلم على فعله ولا يأثم بتركه، بينما ينال الصائم الأجر الوارد في السنة النبوية سواء صام اليوم العاشر منفردا أو قرن إليه يوما قبله أو بعده.

يوم عاشوراء

مراتب صيام عاشوراء

لصيام عاشوراء عدة مراتب، أبرزها:

صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم.
صيام العاشر والحادي عشر من شهر المحرم.
صيام الأيام الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي أكمل المراتب وأفضلها.
ويجوز شرعا إفراد يوم عاشوراء بالصيام دون كراهة.

لماذا يصوم المسلمون يوم عاشوراء؟

يوافق يوم عاشوراء ذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون، فصامه موسى شكرا لله تعالى. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: «نحن أحق بموسى منهم»، فصامه وأمر المسلمين بصيامه.

أفضل الأعمال المستحبة في يوم عاشوراء

لا يقتصر فضل عاشوراء على الصيام فقط، بل يستحب للمسلم الإكثار من الأعمال الصالحة خلال هذا اليوم المبارك، ومن أبرزها:

الإكثار من ذكر الله تعالى.
الدعاء والاستغفار.
قراءة القرآن الكريم أو الاستماع إليه.
الصدقة وفعل أعمال الخير.
صلة الرحم والتواصل مع الأهل والأقارب.
التوسعة على الأسرة وإدخال السرور عليهم.

وأكد العلماء أن اغتنام يوم عاشوراء بالصيام والطاعات يعد من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لما يحمله هذا اليوم من معان عظيمة تذكر المسلمين بنصر الله للحق وأهله.

يوم عاشوراء

هل يكفر صيام عاشوراء ذنوب السنة الماضية أم المقبلة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية، استنادا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى استحباب صيام يوم تاسوعاء قبله، أو الحادي عشر بعده، اتباعا للسنة النبوية الشريفة.

ويبقى يوم عاشوراء من أعظم أيام العام فضلا وأجرا، وفرصة متجددة للمسلمين للتزود بالطاعات واغتنام مواسم الخير والمغفرة، أملا في نيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بفضله ورحمته.

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