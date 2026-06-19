قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الناصر زيدان: لا لقتل الكلاب.. نعم لحلول إنسانية تحمي المواطنين
محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز إهناسيا في افتتاح مسجد الرحمة بعزبة رمزي
فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. موجة حر جديدة تضرب غرب أوروبا
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 80 هدفا لحزب الله.. وترامب يدعو نتنياهو للتعقل
بعد أزمة الأب الممنوع من دخول شقته.. ماذا يضمن لك القانون عند التنازل عن أملاكك لأبنائك؟
تراجع طفيف للدولار.. أسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا تهريب وحيد القرن في العالم
مفاجأة إسبانية.. الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم
صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
أحب البقاع إلى الله.. خطيب المسجد النبوي يوضح ثواب الساعي للمسجد ومنتظر الصلاة
الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع طفيف للدولار.. أسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري
سعر الدولار أمام الجنيه المصري
محمد غالي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية، والتي تمتد يومي الجمعة والسبت، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك وفقا لآخر تحديث معلن على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ 49.87 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الدولار تحركاته وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق المصرفية، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية أو مالية قد تؤثر على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار


أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 56.94 جنيه للشراء و57.31 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 65.65 جنيه للشراء و66.05 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الكندي 35.22 جنيه للشراء و35.36 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.64 جنيه للشراء و62.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني إلى 30.89 جنيه للشراء و31.04 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار الأسترالي 34.86 جنيه للشراء و35.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 157.64 جنيه للشراء و162.64 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 13.25 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.56 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 130.19 جنيه للشراء و132.55 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 127.59 جنيه للشراء و129.81 جنيه للبيع، ووصل الريال القطري إلى 12.66 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الأردني 69.53 جنيه للشراء و70.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أسعار العملات الأخرى

بلغ سعر اليوان الصيني في التحويلات 7.37 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع، بينما سجل الكرون الدنماركي 7.62 جنيه للشراء و7.67 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.10 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، في حين سجلت الكرونا السويدية 5.18 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لسوق الصرف

وتحظى أسعار العملات بمتابعة واسعة من جانب المستوردين والمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، نظرا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطها بقرارات الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج.

سعر الدولار سعر الدولار أمام الجنيه المصري أسعار الدولار الدولار الجنيه الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

كل حي على وشك الرحيل.. خطيب المسجد الحرام يحذر من الاغترار بأمرين

دعاء الجمعة الأولى

دعاء الجمعة الأولى من السنة الهجرية.. 6 كلمات تكتب لك ولأحبتك أجمل الأقدار

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد