تراجع طفيف للدولار.. أسعار العملات الاجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية، والتي تمتد يومي الجمعة والسبت، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك وفقا لآخر تحديث معلن على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغ 49.87 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع.

ويواصل سعر الدولار تحركاته وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق المصرفية، وسط ترقب المتعاملين لأي مستجدات اقتصادية أو مالية قد تؤثر على سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

سعر الدولار



أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو 56.94 جنيه للشراء و57.31 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 65.65 جنيه للشراء و66.05 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الكندي 35.22 جنيه للشراء و35.36 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الفرنك السويسري 61.64 جنيه للشراء و62.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني إلى 30.89 جنيه للشراء و31.04 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار الأسترالي 34.86 جنيه للشراء و35.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سجل الدينار الكويتي 157.64 جنيه للشراء و162.64 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 13.25 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي 13.56 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 130.19 جنيه للشراء و132.55 جنيه للبيع.

كما سجل الريال العماني 127.59 جنيه للشراء و129.81 جنيه للبيع، ووصل الريال القطري إلى 12.66 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الأردني 69.53 جنيه للشراء و70.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار

أسعار العملات الأخرى

بلغ سعر اليوان الصيني في التحويلات 7.37 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع، بينما سجل الكرون الدنماركي 7.62 جنيه للشراء و7.67 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.10 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، في حين سجلت الكرونا السويدية 5.18 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لسوق الصرف

وتحظى أسعار العملات بمتابعة واسعة من جانب المستوردين والمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، نظرا لتأثيرها المباشر على حركة التجارة وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب ارتباطها بقرارات الاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج.