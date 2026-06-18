مصطفى بكري : تحويلات المصريين بالخارج 39.2 مليار دولار.. وتوقعات بوصولها 45 مليار بنهاية 2026

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك في إطار السياسات والتوجيهات الداعمة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن قيمة التحويلات ارتفعت لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مع توقعات بإمكانية بلوغها 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يعكس تحسنًا في موارد النقد الأجنبي وثقة المصريين في الخارج في الاقتصاد الوطني.

دعم الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قوة التحويلات الخارجية ودورها في دعم الاقتصاد المصري.