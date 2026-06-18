مصطفى بكري يطرح مقترحا لتقنين أوضاع العدادات الكودية وربطها بسداد جزء من التصالح

قدم الإعلامي مصطفى بكري مقترحًا يقضي بإمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني حال قيام المواطن بسداد نسبة 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يأتي هذا الطرح في ظل استمرار النقاش حول ملف مخالفات البناء وآليات تقنين أوضاعها، إلى جانب أزمة العدادات الكودية التي تُستخدم في حالات البناء غير المرخص، والتي تبقى مؤقتة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وحذّر بكري من أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء قد تؤدي إلى زيادة معدلات الاحتقان لدى المواطنين، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ مثل هذه القرارات.