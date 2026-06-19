وول ستريت جورنال: البنتاجون تطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية النفقات المرتبطة بالحرب الأخيرة مع إيران، إلى جانب التكاليف التشغيلية والعسكرية الأخرى غير المرتبطة مباشرة بالقتال.

وبحسب الصحيفة، أبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن فاينبرغ أعضاء في الكونغرس خلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بأن حجم الإنفاق العسكري الناتج عن الحرب فرض ضغوطاً إضافية على ميزانية الوزارة، ما يستدعي توفير مخصصات مالية جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المطلوب يأتي في إطار تقييم شامل للتكاليف العسكرية واللوجستية التي تكبدتها الولايات المتحدة خلال المواجهة مع إيران، بالإضافة إلى متطلبات الحفاظ على الجاهزية العسكرية الأمريكية في المنطقة.