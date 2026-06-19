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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

LRT كلمة السر.. رحلة من أكتوبر للعاصمة الإدارية في نصف ساعة.. هل تصبح حقيقة؟

القطار الكهربائي الخفيف LRT
القطار الكهربائي الخفيف LRT
محمد غالي

رحلة من أكتوبر للعاصمة الإدارية في نصف ساعة.. هل تصبح حقيقة؟ سؤال يتردد بقوة مع التوسع المستمر في مشروعات النقل الذكي، وفي مقدمتها مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي أصبح أحد أهم وسائل الربط بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

ويعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أول قطار كهربائي خفيف في مصر، ويعمل وفق أحدث نظم النقل الحديثة المعتمدة على الجر الكهربائي، حيث يسير في مسار معزول بالكامل بعيدا عن المزلقانات والتقاطعات المرورية، بما يضمن مستويات مرتفعة من الأمان والكفاءة التشغيلية.

مشروع استراتيجي لخدمة شرق القاهرة

جاء تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وربط المدن الجديدة بالمناطق السكنية والحيوية، حيث يخدم مدن العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال اتصال مباشر بمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد أحد أكبر مراكز النقل متعددة الوسائط في مصر.

ويمتد المشروع بطول يقارب 90 كيلومترا، موزعة على ثلاث مراحل رئيسية تضم 16 محطة، بما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

مزايا القطار الكهربائي الخفيف

يوفر مشروع LRT العديد من المزايا التشغيلية التي تجعله أحد أهم وسائل النقل الحديثة، أبرزها:

نقل نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاهين.
سرعة تشغيل تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة.
تقليل زمن الرحلات بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة والصديقة للبيئة.
الربط مع شبكات النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والمونوريل.

محطات القطار الكهربائي الخفيف

يتضمن المشروع عدة مراحل ومحطات رئيسية تشمل:

المرحلة الأولى:
عدلي منصور – الهايكستب – العبور – المستقبل – الشروق – بدر.

المرحلة الثانية:
الروبيكي – حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية 1 – العاصمة الإدارية 2 – مدينة الفنون والثقافة.

المرحلة الثالثة:
المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان 1 – العاشر من رمضان 2 – بلبيس.

تكامل مع شبكة النقل الحديثة

يمثل القطار الكهربائي الخفيف جزءا من منظومة نقل متكاملة، حيث يرتبط بالخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة عدلي منصور، كما يتكامل مع مشروع المونوريل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة القطار الكهربائي السريع.

وتسهم هذه الشبكة في تسهيل الانتقال بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة في أوقات قياسية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.

القطار الكهربائي الخفيف LRT

القطار السريع يختصر زمن الرحلات

وفي إطار تطوير شبكة النقل القومية، تستعد وزارة النقل لتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والعلمين الجديدة.

ويعمل القطار السريع بسرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة، ما يتيح اختصار زمن الرحلات بصورة كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية الوصول من العاصمة الإدارية إلى الإسكندرية خلال نحو ساعة و15 دقيقة، بينما قد تستغرق الرحلة بين مدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية نحو 25 دقيقة فقط.

وتستهدف الدولة من خلال هذه المشروعات إنشاء شبكة نقل حديثة ومستدامة تدعم التنمية الاقتصادية وتخفض معدلات الازدحام واستهلاك الوقود، إلى جانب توفير وسائل تنقل آمنة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين خلال السنوات المقبلة.

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