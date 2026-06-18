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هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT

 بالإضافة إلى اتاحة  نظام مميز  للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ، هذا بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي تدعم سياسة الدولة في توفير شبكة متطورة ومتكاملة من وسائل المواصلات المختلفة، لضمان تلبية احتياجات كافة المواطنين وتحقيق رؤية مصر للمرحلة القادمة وتيسير حركة تنقل المواطنين.  


أولاً: الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق
توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:
  - بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في المحطات ومميزاتها هي (يتم تحصيل قيمة الكارت مرة واحدة لمدة خمس سنوات تقريباً - يتم شحنة بأي مبلغ - ليس له مدة ويتم نقل الرصيد الباقي بالمحفظة سواء "تالف أو انتهى الصلاحية" للكارت الجديد - يتم استخدام الكارت لأكثر من راكب عند الدخول والخروج من نفس المحطة - أسرع في الدخول والخروج - محفظة التذاكر ممكن استخدامها كوسيلة دفع بها في ماكينات الصراف الآلي - يساهم في حل مشكلة الفكة).
   - ماكينات بيع التذاكر الآلية الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات. 
   - تذاكر استخدام المرة الواحدة (الرحلة الواحدة) التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر أو من ماكينات الـ  TVM 
   - الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها.
   - اشتراكات مخفضة للراكب المستديم بشكل يومي وتستخرج حسب المدة (شهري وربع سنوي وسنوي) بكافة فئاتها.

*أماكن مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للمترو

• الخط الأول 
(حلوان-عين حلوان-جامعة حلوان-المعادي-دارالسلام-الزهراء-أحمدعرابي-الشهداء1- منشية الصدر-حدائق الزيتون-عين شمس-عزبة النخل-المرج-المرج الجديدة).
• الخط الثاني 
(كلية الزراعة-المظلات-روض الفرج-مسرة-الشهداء2-العتبة2-الأوبرا-الدقي-جامعة القاهرة-           أم المصريين-المنيب).
• الخط الثالث 
(عدلي منصور -النزهة -هليوبوليس -كلية البنات-العباسية -عبده باشا -العتبة -جمال عبدالناصر -صفاء حجازي -إمبابة -القومية -وادي النيل -جامعة الدول -جامعة القاهرة).

**مواعيد العمل من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

ثانياً: القطار الكهربائي الخفيف ( LRT)   
توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي: 
 - بطاقات التذاكر اللاتلامسية. 
-    اشتراك 30 يوم بعدد رحلات غير محدود للاستخدام داخل (LRT) فقط.
 - وجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMو شبابيك صرف التذاكر TOM في جميع محطات القطار. 
  
*أماكن مكاتب الاشتراكات بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT)

متوفرة في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات القطار الكهربائي الخفيف (12 محطة) وهي: 
(عدلي منصور- العبور- المستقبل- الشروق- نيو هليوبوليس- بدر- الروبيكي- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة- المنطقة الصناعية- مدينة المعرفة).

**عملية البيع تتم على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية. 
كما توفر الهيئة القومية للأنفاق إمكانية الدفع عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) وتتيح الخدمة الجديدة لجمهور الركاب (شراء تذاكر الرحلة الواحدة - شحن بطاقات المحفظة الإلكترونية - استخراج وتجديد الاشتراكات الشهرية والموسمية) وذلك في إطار تسهيل وتسريع إجراءات الدفع، وتقليل الزحام أمام شبابيك التذاكر، وتوفير الوقت والجهد خاصة خلال أوقات الذروة.  
ثالثاً: مونوريل شرق النيل    
توفر الهيئة وسائل دفع متنوعة للركاب وتتمثل هذه الوسائل فيما يلي:  
- شبابيك صرف التذاكر مع إمكانية الدفع عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الفيزا بجميع المحطات.
- وجود ماكينات بيع التذاكر الـ   TVMفي جميع محطات المونوريل. 
- أتاحت وزارة النقل نظاماً مميزاً للاشتراكات  في مشروع مونوريل شرق النيل يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ).

*أماكن مكاتب الاشتراكات بمونوريل شرق النيل

متوفرة في شبابيك صرف التذاكر بجميع محطات المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة (16 محطة) وهي: 
(المشير طنطاوي - وان ناينتى - المستشفى الجوي - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحي R1 - الحي R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة).

**عملية البيع تتم على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية

 وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر للمواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

وزارة النقل الهيئة القومية للأنفاق خطوط المترو الثلاثة القطار الكهربائي الخفيف

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