نائب رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واللواء عصام جلال، رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة، ومعدلات الإنجاز المحققة بمختلف مراحل المشروع، إلى جانب مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والتاريخية، مشيراً إلى أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية وطنية تستهدف استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل التطوير الجاري تنفيذها، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مع تكثيف العمل الميداني لرفع معدلات الإنجاز وضمان سرعة دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى الخدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

كما أكد أهمية التشغيل الكفء للمصانع الجديدة والاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع، إلى جانب الاهتمام بعمليات التسويق وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بما يعزز ريادة القطاع ويسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في عمليات الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، مؤكداً العمل على تعزيز جاذبية الشركات التابعة أمام المستثمرين من خلال تطبيق معايير الحوكمة الدولية وطرحها كفرص استثمارية متكاملة، بما يحقق تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة وضمان نموها تحت إدارة احترافية بالشراكة مع القطاع الخاص.

تناول الاجتماع أيضا، الرؤية المستقبلية بما يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الاجتماع الموقف المالي للأعمال الجارية بما يضمن استكمال المشروعات المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية، حيث تم الانتهاء من وتشغيل المرحلة الأولى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي شملت مصانع الغزل الجديدة (1) و(4)، ومصانع تحضيرات النسيج (1) و(2)، ومحطة الكهرباء، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي اقترب الانتهاء منها ليكتمل من خلالها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، وتشمل مصانع غزل (6)، والنسيج، والصباغة، والتفصيل، بالإضافة إلى شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع غزل (2).

كما استعرض العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، معدلات التقدم المحققة في المرحلة الثالثة، والتي تشمل مجمعات المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والتفصيل ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب مشروعات التطوير بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع التريكو والصباغة والتفصيل بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، فضلاً عن تطوير مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بشركة حلوان للغزل والنسيج.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى بضرورة استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتسريع وتيرة الإنجاز بالمشروعات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في بناء صناعة غزل ونسيج حديثة ومتطورة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.