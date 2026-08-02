أسوان.. متابعة أعمال رصف طريق وادى العرب ورفع 20 طناً من المخلفات بمدينة نصر النوبة

يستكمل المسئولون بالوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بأسوان متابعة معدلات التنفيذ بمشروعات التنمية والخدمات بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين .

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

متابعة أعمال رصف طريق وادى العرب

وفى هذا الإطار، تابع محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة أعمال رصف طريق وادى العرب بطول 2 كم، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس إسلام فوزى، وذلك بالقطاع الممتد من الكيلو 13 حتى الكيلو 15، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع من الكيلو 1 حتى الكيلو 12 .

جهود متنوعة



وأكد رئيس المدينة أن المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السيولة المرورية، بما يسهم فى توفير طريق أكثر أماناً لمستخدميه، ويحقق سهولة الحركة ودعم جهود التنمية بمركز نصر النوبة .

إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات

وفى السياق ذاته، تابع رئيس المدينة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة، إلى جانب تفريغ الصناديق والحاويات بمختلف شوارع وأحياء مدينة نصر النوبة، حيث تم رفع نحو 20 طناً من المخلفات، فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى، وتحسين مستوى النظافة العامة، والإرتقاء بالبيئة المحيطة .

الخلاصة :

تعكس الجهود التى تشهدها مدينة نصر النوبة إستمرار تنفيذ توجيهات محافظ أسوان للإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية من خلال استكمال مشروعات رصف الطرق، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بما يسهم فى تحسين جودة الحياة ، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، دعماً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040.