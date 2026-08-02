محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات المرورية لضمان الانضباط وتوفير بدائل للباعة الجائلين

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على معدلات الإنضباط بالشوارع والأسواق بما يسهم فى توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين والسائحين .

ورافق محافظ أسوان أثناء تفقده لشارع السوق السياحى القديم والشوارع الجانبية الملحقة به أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والعميد طارق فائق مدير إدارة المرور الجديد ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة .

تكثيف الحملات المرورية ومنع سير التوك توك

وشدد المحافظ على تكثيف جهود الحملات المرورية لضبط أى مركبات "توك توك" أو دراجات نارية تسير داخل السوق السياحى، حفاظاً على سلامة المواطنين والمترددين عليه، موجهاً بالتركيز على الشوارع المتداخلة مع السوق، وفى مقدمتها شوارع السودانية، وشركة الكهرباء والمياه، والشواربى، والطابية لتحقيق السيطرة الكاملة ومنع دخول هذه المركبات إلى المنطقة السياحية .

توفير بدائل حضارية

وجه المهندس عمرو لاشين بتخصيص باكيات داخل السويقات الجديدة لعدد من الشباب لتوفير بدائل حضارية تضمن لهم الإستقرار المعيشى ، مع الإستفادة من المزايا والتيسيرات التى تقدمها المحافظة ، وفى مقدمتها فترة السماح لمدة 3 أشهر بما يحقق التوازن بين الحفاظ على النظام العام ودعم الفئات المستحقة.

الاستماع للمواطنين والاستجابة لمطالبهم

وحرص محافظ أسوان خلال جولته، على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم ، موجهاً المسئولين بمختلف قطاعات العمل بسرعة دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بما يعكس نهج المحافظة فى التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الإستجابة لشكواهم .

تعكس الجولات الميدانية لمحافظ أسوان استمرار جهود المحافظة فى فرض الإنضباط داخل السوق السياحى القديم، والحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة، من خلال تكثيف الحملات المرورية، ورفع الإشغالات، وتوفير بدائل منظمة للباعة الجائلين، والاستجابة المباشرة لمطالب المواطنين بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 نحو مدينة أكثر تنظيماً وجاذبية واستدامة.