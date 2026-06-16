هشام الحصرى: مشروع القطار الكهربائى يخدم المشروعات القومية فى القطاع الزراعى

أكد النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، مشيرا إلى أن المشروع يربط بين الشمال والجنوب ويمثل خط جديد من خطوط التنمية بالبلاد.

وأضاف الحصرى، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، أن تقدم الدول يقاس بجودة الطرق والنقل بها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى الوصول للمركز 18 عالميا، بعدما كانت 118 وذلك بسبب الجهود المبذولة فى ظل توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بذلك الملف الهام وجهود وزير النقل الفريق كامل الوزير فى ذلك القطاع.

وتابع الحصرى، أن مشروع القطار الكهربائى يساعد فى تقليل حجم الضغط على الطرق وتخفيف الزحام، مشيرا إلى أهمية التوجه للمواصلات العامة.

وتابع مستعرضا الأهمية الاقتصادية لذلك المشروع، مشيرا إلى أنه يربط بين البحر الابيض والبحر الأحمر والشمال بالجنوب، وهو ما يساعد فى خدمة كافة المشروعات الانتاجية وفى مقدمتها المشروعات القومية فى قطاع الزراعة المنتشرة فى مختلف المناطق بالجمهورية مثل شرق العوينات وتوشكى والدلتا الجديدة وسيناء.

وأضاف، لن نستطيع الاستفادة من تلك المشروعات القومية بدون مشروعات نقل قوية تربط بين كافة المناطق و تحافظ على البيئة