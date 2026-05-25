وزير النقل في جولة موسعة على مدار يومين متتاليين بمواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع

واصل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها حيث تفقد الوزير على مدار يومين متتالين يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والنقل السككي ورئيس وقيادات كلا من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للأنفاق واستشاري المشروع مواقع العمل فى مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/مطروح ) والذي يبلغ طوله 660كم ، وذلك فى المسافة من محطة السخنة وحتى محطة الاسكندرية

بدأت الجولة بمتابعة وصلة المسار من محطة السخنة وحتى ميناء العين السخنة بطول حوالى 6 كم، وهى وصلة الربط مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع لخدمة نقل البضائع من وإلى الميناء عن طريق هذه الشبكة ، ثم تفقد محطات المشروع المختلفة لمتابعة الانتهاء من تشطيبات المحطات و مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة ووجه الوزير باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في أعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية ، كما أكد على أن تكون كافة طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات.

وخلال تفقده محطة الجيزة التبادلية للقطار السريع والديزل، والتي تُعد إحدى المحطات المحورية بمسار الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، أوضح وزير النقل أن المحطة تمثل نموذجًا هندسيًا متطورًا وفريدًا لأول مرة في مصر، إذ يمر خط القطار السريع أعلى خطوط السكك الحديدية الديزل القائمة وتصبح محطة الجيزة للقطار السريع علوية بحيث تكون جميع الأرصفة علوية والخدمات الخاصة بالمحطة أسفلها لتحقيق الربط والتبادل المباشر بين القطار الكهربائي السريع وقطارات الديزل، بما يسهم في تسهيل انتقال الركاب بين مختلف وسائل النقل دون الحاجة للخروج من نطاق المحطة، فضلًا عن دعم تكامل شبكة النقل الحديثة وربطها بوسائل النقل القائمة، بما يحقق أعلى مستويات الخدمة والكفاءة لجمهور الركاب.

وتم متابعة اعمال انشاء وتنفيذ ورشة الخط الأول المقامة على مساحة 578 فدان والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم مراكز صيانة وتشغيل القطارات في المنطقة و التي سيتم من خلالها تشغيل شبكة الخطوط الثلاثة وإجراء العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات وتخزين كل انواع القطارات بسعة 50 قطار وجرار ، وحيث تشتمل الورشة على عدد ٤٦ مبني ، بالإضافة إلى الاطلاع على قطاعات المسار التي تم تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب اعمال الأنظمة المختلفة، والمسافات التي تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بها بقطاعات (شرق النيل ، غرب النيل ، الشمالى)

وتابع الوزير خلال جولته الموسعة الموقف التنفيذي لكافة الاعمال الصناعية بالمشروع حيث يتقدم العمل بها وتم الانتهاء من العديد من الاعمال الصناعية وأكد الوزير خلال جولته التفقديه الموسعة ان تنفيذ الاعمال الصناعية بالمسار شهدت ملاحم عظيمة من الشركات المصرية تجسد مهارة عمال ومهندسي مصر الذين دائما ما يصنعون المعجزات ويقدمون كل يوم ابداعات فنية وهندسية رائعة ، .مثل الانتهاء من تنفيذ وانشاء العمل الهندسي العملاق كوبري الخور اعلى خور وادي دجلة والذي يبلغ طوله 600 متر وارتفاعه 90 متر بعرض 14 متر وكباري شرق النيل وجنوب حلوان (أعلي نهر النيل)

والتقى وزير النقل، مع عدد كبير من المهندسين والعاملين بالمشروع ونقل لهم تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وثقته الكبيرة فيهم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وخاصة مع قيام الدولة ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تواكب الطفرة التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل عالميًا

واكد وزير النقل خلال جولته أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير التهنئة لكل العاملين بالمشروع بمناسبة العيد الاضحي والشكر على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق. مشيرا الى ان القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة ، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030

لافتا الى إن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية - خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة - دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة - تعزيز مكانة مصر السياحية - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت جدير بالذكر ان شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها تتكون من عدد 3 خطوط بإجمالي اطوال 2000 كم ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم، ويتضمن 21 محطة، و مركزًا للتحكم والسيطرة. كما يضم 15 قطارًا سريعًا، و34 قطارًا إقليميًا، و14 جرارًا للبضائع