وزير النقل: توجيهات رئاسية بعدم تضرر أي مواطن من المشروعات القومية وصرف التعويضات العادلة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية في محافظات صعيد مصر لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير، يرافقه كل من رئيس وقيادات هيئتي القومية للأنفاق و العامة للطرق والكباري ، مواقع العمل بالخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان/ أبو سمبل)، الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، في المسافة من ديروط حتى الاقصر بطول ٣٨٠ كم

تفقد الوزير مواقع ١٦ محطة فى هذه المسافة من إجمالى 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثانى من شبكة القطار السريع وذلك بواقع ٤ محطة للقطارات السريعة وهى ( اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر)، وعدد 12 محطة للقطارات الإقليمية هى (ديروط – القوصية – منفلوط – ابوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص ) ، حيث تابع الوزير تقدم اعمال التنفيذ والتشطيبات للمحطات ، و الجدول الزمني الخاص بمدة تنفيذها ، واطلع على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة .

ووجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال لسرعة الانجاز، مؤكدا أنه روعي أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وايضأن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة، كما تم متابعة أعمال تنفيذ جسر السكة والاعمال الصناعية في هذه المسافة ووجه ان يتم تنفيذ كافة الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية.

وقام وزير النقل خلال تفقده محطة قنا ، و بحضور اللواء مصطفى سليم محافظ قنا والأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي بتسليم شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والاراضي المتعارضة مع مسار مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع بنطاق محطة قنا ، موضحا أنه عندما تم التخطيط لمشروع القطار السريع، تم مراعاة مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار لتفادي أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين



وأضاف ن أهالي الصعيد دائما داعمون لكافة المشروعات القوميه ولم يدخرو ا جهدا في حل اي مشكلات اوتحديات تواجه اي مشروع يتم تنفيذه سواء محاور أو كباري النيل أو تطوير السكة الحديد أو حاليا انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وجه بالا يضار اي مواطن من المشروعات القومية وان يتم حصولهم على حقوقهم العادلة فهؤلاء أهالينا الذين نحرص على مصالحهم ؛ كما أن 90% من العاملين في محطة قنا سيكونون من أهالي المنطقه والمشروع سيوفر العديد من فرص العمل لأهالي المحافظة أثناء وبعد التنفيذ كما أن هناك أولوية لأهالي قنا في الاستثمار في المناطق التجارية والاسثثمارية بالمحطة وأولوية لأهالي الصعيد في الاستثمار في المناطق التجارية بمحطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بالاضافة إلي أن هناك العديد من أهالي الصعيد العاملين بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع ،لافتا إلى أنه عند تخطيط مسار الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع روعي أن يكون المسار بجوار طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع ارتباطه بكافة محاور النيل في صعيد مصر ليشكل محور خدمي تنموي يخدم كل أهالي الصعيد،

وأكد وزير النقل خلال جولته في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذا الخط جزء من ممر التنمية اللوجيستي (الإسكندرية/القاهرة/اسوان/توشكى) والذي يتمثل أحد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى و غرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الإستهلاك في القاهرة ومناطق التصدير في الإسكندرية، بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية اعتبارا من ابوسمبل واسوان والاقصر وابيدوس وصعيد مصر بمنطقة الاهرام والجيزة في القاهرة لافتا الى ان الخط الثاني يساهم في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير و الحد من التلوث البيئى الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، و ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات



الجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمى وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة (اكتوبر / اسوان /ابوسمبل ) 1100 كم ويشتمل على (36 ) محطة وعدد واحد مركزاً للتحكم والسيطرة وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة بالاضافة الي عدد 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق (اسوان – ابو سمبل – سفاجا).