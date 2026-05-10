وزير النقل: تذاكر القطار الكهربائي السريع ستكون أقل من الطيران والميكروباص

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة ستدعم أسعار تذاكر القطار الكهربائي السريع لتظل في متناول المواطنين، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المقدمة بالقطار.

عوائد الاستثمار بالمحطات

وقال الوزير، في حديثه مع أهالي قنا خلال جولته بصعيد مصر، إن أسعار التذاكر لن تكون بنفس تكلفة الطيران أو حتى بعض وسائل النقل الأخرى، رغم أن القطار “كهربائي سريع ومكيّف ونظيف”، موضحاً أن الدولة ستغطي الفارق بين إيرادات التذاكر وتكاليف التشغيل من خلال عوائد الاستثمار بالمحطات والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن المناطق الاستثمارية على جانبي محطات القطار الكهربائي السريع مطروحة لأهالي الصعيد، مع منح الأولوية لأبناء المناطق المقام بها المشروع، مشيراً إلى أن المحطات ستضم أنشطة تجارية وخدمية متعددة تشمل محال ومطاعم وصيدليات وعيادات ومكاتب إدارية، بما يحقق عائداً يساعد في دعم تشغيل المشروع وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

