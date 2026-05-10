وزير النقل: أهالي الصعيد سلّموا أراضيهم لتنفيذ المشروعات القومية قبل صرف التعويضات | فيديو

أشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بتعاون أهالي الصعيد مع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكداً أنهم كانوا “أكثر فهماً وكرماً وحباً للوطن” خلال مراحل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة.



وقال الوزير إن أهالي الصعيد تعاونوا مع الجهات المنفذة في حل المشكلات التي واجهت المشروعات، كما سلّموا أراضيهم “بمنتهى الرضا والطواعية” لتنفيذ مشروعات قومية شملت محاور النيل وتطوير السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع.



وأضاف الوزير أن العمل في محور الشهيد باسم فكري “نقادة – قوص”، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الانتهاء منه وافتتاحه قبل حصول بعض الأهالي على التعويضات، موضحاً أن المواطنين أتاحوا الأراضي لاستكمال المشروع بينما كانت إجراءات صرف التعويضات لا تزال قيد التنفيذ.

تأخر صرف بعض التعويضات



وأشار إلى أن تأخر صرف بعض التعويضات يعود إلى الإجراءات القانونية المرتبطة بملفات الملكية والميراث والنزاعات القانونية، والتي تستغرق مراحل متعددة قبل الانتهاء منها وصرف المستحقات لأصحابها.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تدشين المحطة التبادلية والربط بين الخطين الثاني والثالث للقطار الكهربائي السريع بالمنيا.

