وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم، في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 72 كم وحيث يجري تطوير وازدواج الطريق وحيث سيكون الطريق في هذه المسافة بعدد 6 حارات اتجاه القاهرة (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارات لطريق الخدمة من الرصف الخرساني )، و6 حارات اتجاه اسوان (3 حارات للطريق الرئيسي و3 حارة لطريق الخدمة) بعرض 46 م.

افتتاح رئاسي للمسافة من القاهرة حتى المنيا

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي لباقي قطاعات المشروع حيث تم الافتتاح الرئاسي للمسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم في ديسمبر 2021 والمسافة من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم في مارس 2023 حيث تم تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من القاهرة حتى القوصية ليصبح 6 حارات في اتجاه اسيوط (3 طريق رئيسي و3 حارات طريق أسفلتى للشاحنات) و5 حارات بإتجاه القاهرة (3 حارات طريق رئيسي، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، كما تم نهو المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم والمسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم في مارس 2025 ويتقدم العمل في تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم و المسافة من الأقصر حتى السباعية بطول 113 كم ، والمسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم ومخطط تنفيذ المسافتين من أسيوط حتى الأقصر بطول 336 كم ومن توشكى حتى أرقين بطول 103 كم ليصل ذلك إجمالي ما تم تطويره من الطريق إلى 402 كم، وجاري تطوير 385 كم، ومخطط تطوير 439 كم.



ووجه الوزير خلال جولته بضرورة الالتزام بكافة أعمال التنفيذ وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور منها التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وكذلك إزالة أي تعديات على جانبي الطريق و ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع خاصة مع أهمية الطريق الذي يشكل جزءاً من محور القاهرة / كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية

وخلال جولته التفقدية اشار وزير النقل ألى أنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد ( 38) محور وكوبري على النيل ، وفي عام 2014 وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر والتي كانت تصل سابقاً إلى 100 كيلومتر، بما يساهم في تخفيض معدلات الحوادث ويقلل من زمن الرحلات ويوفر من استهلاك الوقود ، وأن تكون تلك المحاور محاور عرضية متكاملة وليست مجرد كباري تعبر نهر النيل بحيث تخدم المواطنين بالمناطق السكنية والمدن والقرى المحيطة وتخدم خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) ، مشيراً الى أنه تم التخطيط لإنشاء 35 محور عرضي متكامل ليكون الإجمالي( 73 ) محـور منها عدد 22 محور في الصعيد ، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ عدد ( 19 ) محور من ( 14 ) محور بالصعيد من اجمالي ال35 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد ( 7 ) محور منها 3 محاور بالصعيد ومخطط تنفيذ 9 محاور منها 5 محاور بالصعيد

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير، معدلات تنفيذ محور أبو تيج بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ طوله 27.55 كم وعرضه 23 مترًا، بواقع عدد 2 حارة مرورية لكل اتجاه بعرض 7.5 متر، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء المحاور التنموية على النيل وربط شرق وغرب النيل، بما يسهم في دعم حركة التنقل وخدمة مشروعات التنمية بالصعيد.

واطلع الوزير على سير العمل بالمرحلة الأولى من المحور، والتي يبلغ طولها 3.1 كم ، وتشمل تنفيذ كوبري خرساني على نهر النيل مرورًا بالطريق الزراعي الغربي وخط السكة الحديد، بطول 1.95كم ، بعدد 45 فتحة، منها عدد 2 فتحة ملاحية بعرض 90 م، وعدد 2 فتحة ملاحية مساعدة بعرض 60 م، بالإضافة إلى عدد 41 فتحة بعرض 40 م، فيما يبلغ عرض الكوبري 23 م بواقع عدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، إلى جانب تنفيذ أعمال ترابية بطول 1.0 كم وعمل صناعي عبارة عن كوبري خور المطمر بطول 0.15كم، كما تابع الوزير تنفيذ المرحلة الثانية من محور أبو تيج، والتي تشمل تنفيذ عدد 15 عملًا صناعيًا على التقاطعات، مقسمة الي عدد 6 كوبري خرساني، وعدد 7 أنفاق، وعدد 2 بربخ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال طرق بطول 7.35 كم،

مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ، بما يحقق الهدف من المشروع تسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع وخدمة المناطق السكنية والصناعية والسياحة والزراعية ودعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.