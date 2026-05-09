الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير النقل ومحافظ أسيوط يشهدان التشغيل التجريبي لمحور ديروط .. صور

وزير النقل ومحافظ أسيوط يشهدان التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط بطول 27.6 كم
إيهاب عمر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء محمد علوان محافظ أسيوط التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي وفتحهما أمام حركة المرور بإجمالي طول يبلغ 27.6 كم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفتح وتشغيل المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها لخدمة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي أجواء من البهجة والسرور بين أهالي المحافظة الذين استقبلوا افتتاح المشروع باعتباره إضافة جديدة لمحاور التنمية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء ماجد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي للشركة واللواء محسن عبد المطلب رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكباري الشركة المنفذة وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابها ولفيف من القيادات التنفيذية والمهندسين

وأكد وزير النقل أن محور ديروط يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في صعيد مصر، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم حركة التنمية وتسهيل حركة تنقل المواطنين، مشيرًا إلى أن المحور يربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الغربي وصولًا إلى الطريق الصحراوي الغربي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقليل زمن الرحلات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية من المحور تمتد من الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول 13 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة لكل اتجاه، وتشمل عددًا من الأعمال الصناعية التي تسهم في حل التقاطعات مع الطرق والترع والمصارف، فيما تمتد المرحلة الثالثة من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول 14.6 كم، ليصبح المحور بمراحله الثلاثة بإجمالي طول 42.6 كم ويعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا يربط شرق وغرب النيل طبقًا لرؤية الدولة للتوسع في إنشاء المحاور العرضية بالصعيد.

وأشار وزير النقل إلى أن المحور يساهم في دعم نقل المنتجات الزراعية والصناعية، وربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية بشرق النيل بمناطق التنمية الزراعية والطريق الصحراوي الغربي، فضلًا عن إلغاء التقاطعات السطحية بما يساهم في تقليل الحوادث وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل وتدعم خطط التنمية الشاملة في محافظات الصعيد.

ونقل الوزير تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي محافظة أسيوط وأهالي الصعيد بمناسبة تشغيل المشروع، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير شبكة نقل حديثة وآمنة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط يمثل إضافة نوعية جديدة لمنظومة البنية التحتية بالمحافظة، ويجسد حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مشروعات قومية عملاقة تسهم في إحداث نقلة تنموية شاملة في محافظات الصعيد.

وأوضح المحافظ أن محور ديروط يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، لما له من دور محوري في تحقيق الربط المباشر بين شرق وغرب النيل، وتيسير حركة المواطنين، وخدمة المراكز الشمالية للمحافظة، وعلى رأسها ديروط والقوصية ومنفلوط، فضلًا عن دوره في دعم حركة التجارة الداخلية ونقل المنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق والمناطق اللوجستية المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحور سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية القائمة، وتقليل زمن الرحلات، ورفع معدلات السلامة والأمان المروري، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار من خلال تحسين الربط بين المناطق الصناعية والزراعية والمحاجر وشبكة الطرق القومية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن ما تشهده أسيوط من تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في مختلف القطاعات يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة التنموية بين مختلف المحافظات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحويلها إلى مردود اقتصادي وخدمي ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.

ووجه محافظ أسيوط الشكر إلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل على جهوده المستمرة في تطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما تنفذه وزارة النقل من مشروعات عملاقة تسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.

