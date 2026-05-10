وزير النقل يحتضن شابًا من ذوي الهمم خلال افتتاح كوبري أبوشوشة بقنا| فيديو

شهدت زيارة الفريق مهندس كامل الوزير إلى محافظة قنا لافتة إنسانية، بعدما احتضن شابًا من ذوي الهمم يجلس على كرسي متحرك، واستمع إليه خلال جولته لافتتاح التشغيل التجريبي لكوبري أعلى مزلقان أبو شوشة بمركز أبو تشت.

التشغيل التجريبي للكوبري

وشهد وزير النقل، يرافقه اللواء مصطفى الببلاوي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، التشغيل التجريبي للكوبري وفتحه أمام حركة المرور، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري بمحافظات الصعيد.

ويبلغ طول الكوبري 520 مترًا، بعرض 15.70 متر، ويضم حارتين مروريتين في كل اتجاه، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وفك الاختناقات داخل المدينة والحد من الحوادث وتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ونفذت المشروع شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل.

