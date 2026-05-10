نقل النواب تطالب بخطة عاجلة لإعادة هيكلة السكة الحديد وخفض العجز

طالب النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتزويدها ببيان تفصيلي عن مشروع تطوير الهيئة، بما يشمل تطوير المزلقانات وغيرها من عناصر البنية التحتية، خاصة وأن المشروع قد بدأ تنفيذه منذ نحو ست سنوات.

كما شدد على ضرورة تقديم خطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من أنشطة نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.

بيان تفصيلي بالأرصدة الدائنة ومصادر تكوينها

ودعا وحيد قرقر، إلي موافاه اللجنة بيان تفصيلي بالأرصدة الدائنة ومصادر تكوينها، وخطة سدادها، إلى جانب توضيح أثر المشروعات الاستثمارية المدرجة بالموازنة على تحسين مستوى الخدمة وزيادة الموارد الذاتية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار متابعة الخطط الاستثمارية والتشغيلية للقطاع خلال العام المالي الجديد.