نقل النواب تناقش موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

بدأت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار متابعة الخطط الاستثمارية والتشغيلية للقطاع خلال العام المالي الجديد.

اعتماد مخصصات ديوان عام وزارة النقل

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها موازنة وخطة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالي نفسه، إلى جانب اعتماد مخصصات ديوان عام وزارة النقل (قطاع النقل)، بما يشمل أولويات الإنفاق وتوجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

وتولي اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات هامة للجنة النقل والمواصلات في مقدمتها النقل البرى، النقل البحرى والنهرى، قناة السويس، الموانئ والطرق والكبارى،التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحرى والنهرى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون النقل والمواصلات.