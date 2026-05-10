قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة معهد العالم العربي: الإسكندرية رمز للتعددية الثقافية والتقارب المصري الفرنسي
كان السينمائي 79.. حجم الميزانية ومستقبل الذكاء الإصطناعي
قطر وباكستان تدعوان لدعم جهود السلام وإنهاء الحرب في المنطقة
محافظ المنوفية يجبر بخاطر طالب ويوقع له بكراسته
قرار حكومي بضم الدكتور إسلام عزام لعضوية مجلس إدارة هيئة الاستثمار
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النواب توافق علي موازنة السكة الحديد وتوصي بخفض العجز وترشيد المصروفات

خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب
ماجدة بدوى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع الموازنة، حيث بلغت تقديرات الموازنة للهيئة للعام المالي 2026/2027 مبلغ 28 مليار و956 مليون و126 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2025/2026  مبلغ 23 مليار 845 مليون و272 ألف جنيه بزيادة قدرها 5 مليار 110 مليون و854 ألف جنيه بنسبة زيادة 21%.

وشهدت المناقشة إثارة عدد من الملاحظات، بشأن أبواب وبنود موازنة الهيئة منها ما تلاحظ بشأن زيادة جملة الإيرادات في تقديرات العام المالي 2026/2027 إلى نحو 21 مليار جنيه، إلا أنه ما زالت الهيئة تحقق عجز نشاط يقدر بنحو 7,956 مليار جنيه مقابل 7,033 مليار جنيه بالعام المالي 2025/2026، بما يعكس استمرار اختلال الهيكل المالي وعدم قدرة الإيرادات التشغيلية على تغطية التكاليف والمصروفات التي وصلت إلى 28,9 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الضغط على المركز المالي للهيئة، رغم زيادة الإيرادات.
وتساءل الأعضاء عن مدى وجود خطة متوسطة الأجل لدى الهيئة لتحقيق التوازن التشغيلي.

كذلك كان من الملاحظات، وجود زيادة كبيرة في بند (1) خدمات مشتراه نوع (8) "المصروفات الخدمية الأخرى"، من 2 مليار و70 مليون و191 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2025/2026، إلى 2 مليار و430 مليون و225 ألف جنيه في تقديرات العام المالية 2026/2027، أي بزيادة قدرها 360 مليون جنية، حيث تساءل الأعضاء باللجنة عن طبيعة المصروفات الخدمية الآخري، وما هي نسبة الإسناد المباشر في تلك المصروفات؟

وتضمنت الملاحظات أيضا، استمرار تحميل الموازنة بمصروفات سنوات سابقة بمبلغ 448 مليون و476 ألف جنيه، وهو رقم كبير نسبيًا، وتساءل الأعضاء عن أسباب تراكم تلك الالتزامات.

كما شهد الاجتماع تساؤلات حول مبررات الزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة في العام المالي 2026/2027، لمبلغ 51 مليار و340 مليون جنيه بالمقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026 بمبلغ 48 مليار و634 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 2 مليار و706 مليون جنيه تمثل نسبة زيادة 6%.

كما تضمنت الملاحظات، زيادة بند الدائنين والأرصدة الدائنة بصورة كبيرة، حيث أظهرت الموازنة زيادة بالأرصدة الدائنة بنحو 16,799 مليار جنيه، ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية.

لجنة النقل تشدد على ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد السكة الحديد


وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل، أهمية وجود خطة لدى الهيئة لتعظيم إيراداتها من خلال التوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة وأن نقل البضائع عبر السكك الحديدية يمثل أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل الضغط على الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.

وأوصت اللجنة في نهاية المنافشات، بضرورة موافاتها بخطة تنفيذية عاجلة لإعادة هيكلة الوضع المالي والتشغيلي للهيئة القومية لسكك حديد مصر، تتضمن آليات واضحة لخفض العجز، وترشيد المصروفات، وتعظيم الإيرادات، لا سيما من نشاط نقل البضائع واستغلال الأصول غير المستغلة.

لجنة النقل والمواصلات موازنة السكة الحديد مجلس النواب موازنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

الآثار: وصف المتحف المصري الكبير بـ”الهرم الرابع” يعكس قيمته الحضارية العالمية

إيران

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يقدم لخامنئي تقريرا عن جاهزية القوات المسلحة

المساعدات

الهلال الأحمر يطلق القافلة 192 بحمولة أكثر من 4 آلاف طن مساعدات للفلسطينيين

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد