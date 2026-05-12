لمواصلة مسيرة التطوير.. وزير النقل يجدد الثقة في قيادات المترو والمونوريل

جدد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الثقة في المهندس علي الفضالي عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، كما جدد الثقة في المهندس خالد صبرة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، بحسب ما أكدته مصادر من الوزارة لصدى البلد.

تجديد الثقة يعكس تقدير الدولة لجهودهم

وفي هذا السياق، تقدمت النقابة العامة للعاملين بمترو الأنفاق بخالص التهنئة إلى القيادات المستمرة في مواقعها، مؤكدة أن تجديد الثقة يعكس تقدير الدولة لجهودهم وما حققوه من إنجازات ملموسة في تطوير منظومة مترو الأنفاق وتشغيل المونوريل ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، بما يتواكب مع خطط الدولة لتحديث قطاع النقل الجماعي.

من جانبه، تقدم أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بالتهنئة إلى المهندس علي الفضالي والمهندس خالد صبرة، بمناسبة تجديد الثقة، مؤكدًا أن القيادات المستمرة أثبتت كفاءة كبيرة وقدرة حقيقية على التطوير والنجاح، وكان لهم دور بارز في الارتقاء بمنظومة المترو وتشغيل مشروعات النقل الحديثة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير في الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.