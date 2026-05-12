الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحديوي يبحث مع وزير النقل دعم مشروعات التنمية بسوهاج وتطوير الطرق

النائب علاء الحديوي
حسن رضوان

التقى النائب علاء الحديوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبحث عدد من الملفات الجماهيرية والتنموية المرتبطة بمراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، وذلك في ضوء مطالب المواطنين المتزايدة بتطوير منظومة النقل ورفع كفاءة البنية التحتية والطرق بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين وزارة النقل ونواب المحافظة، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المواطنين في ملفي النقل والمواصلات، وتأثيرها المباشر على حركة المواطنين اليومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.


وأكد النائب علاء الحديوي، خلال اللقاء، أن أبناء محافظة سوهاج، وخاصة مراكز طما وطهطا وجهينة، يعانون منذ سنوات من صعوبات تتعلق بوسائل النقل المباشر إلى المحافظات الساحلية، وهو ما يضاعف من الأعباء المادية والإنسانية على الأسر، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من أبناء المحافظة العاملين والمقيمين بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.

 توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة ومخفضة التكلفة

وأوضح الحديوي أن الفريق كامل الوزير استجاب لتلك المطالب، ووافق على دراسة وتشغيل أتوبيسات مباشرة تابعة لوزارة النقل لربط مراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، بما يسهم في توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة ومخفضة التكلفة، ويخفف من معاناة المواطنين، خاصة العمالة والطلاب والأسر التي تضطر إلى السفر بصورة متكررة.

وأضاف علاء الحديوي أن اللقاء تناول كذلك الوضع الحالي لطريق جهينة – الكوامل، الذي يمثل أحد المحاور الحيوية داخل المحافظة،

مشيرًا إلى أن الطريق شهد خلال السنوات الماضية عددًا من الحوادث المؤسفة نتيجة تهالك بعض أجزائه وارتفاع الكثافات المرورية عليه، الأمر الذي استدعى المطالبة بسرعة التدخل لرفع كفاءته وتطويره.


وأوضح الحديوي أن وزير النقل أبدى تفهمًا كاملًا لحجم المعاناة المرتبطة بالطريق، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءته وتطويره بصورة شاملة، بما يحقق عوامل السلامة والأمان المروري، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين، وخاصة طلاب المدارس وطلاب جامعة سوهاج الذين يعتمدون عليه بشكل يومي في تنقلاتهم.

وكشف النائب علاء الحديوي أن اللقاء تطرق أيضًا إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية المتوقفة داخل الدائرة الرابعة بسوهاج ، حيث شدد على أهمية إعادة تحريك تلك المشروعات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات.

وأكد أن الفريق كامل الوزير وعد بتنظيم زيارة ميدانية جديدة إلى محافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة، تتضمن جولة موسعة داخل المراكز الثلاثة، للوقوف ميدانيًا على المشروعات المتوقفة واحتياجات المواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المرتبطة بقطاع النقل والبنية التحتية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.

وأشار الحديوي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف محافظات الجمهورية،

مؤكدًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص تنموية حقيقية لأبناء تلك المحافظات.

واختتم النائب علاء الحديوي تصريحاته بالتأكيد على استمراره في متابعة كافة الملفات الجماهيرية والخدمية الخاصة بأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة وابناء الدائرة الرابعة بصفة خاصة. والعمل على نقل مطالبهم إلى الجهات التنفيذية المختلفة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

حماة الوطن مجلس النواب محافظة سوهاج المناطق الأكثر احتياجًا

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
