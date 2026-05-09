محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي لبحث ومتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين بمختلف المراكز، ومناقشة أبرز المطالب والمقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات ودفع جهود التنمية على أرض المحافظة.

من جانبها، وجهت مجدي الأجهزة التنفيذية بدراسة وعرض موقف بعض المقترحات المقدمة لسرعة البت فيها، كما ناقشت بعض الجهود المبذولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، مؤكدةً على أهمية تكامل الأدوار و استمرار التنسيق والتشاور بما يضمن تحسين الأداء الخدمي و التنموي لصالح مواطني المحافظة