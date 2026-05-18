نائب يلتقي وزير النقل ويستعرض تطوير أرصفة ومحطات خط طنطا - المنصورة - دمياط

أعلن النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، عن عقد اجتماع هام ومثمر مع الفريق كامل الوزير ، وزير النقل، أسفر عن استجابة فورية ومباشرة لتطوير كافة المزلقانات وأرصفة المحطات على خط (طنطا - المنصورة - دمياط)، مؤكداً أن هذا المشروع العظيم يليق بمكانة مركز طلخا بالكامل، ويأتي تلبية لطموحات ومطالب الأهالي في الدائرة.

وقال النائب محمد عكاشة إن خطة التطوير الشاملة ستدخل حيز التنفيذ فوراً لتشمل كافة المزلقانات والمحطات بجميع القرى، بداية من ميت نابت وكفر العرب حتى قرية بطرة، مشيراً إلى أن الأعمال ستتضمن تطوير مزلقانات ميت نابت، وتحديث محطة كفر العرب، بالإضافة إلى تطوير محطة ميت الكرماء، ومزلقان جوجر، فضلاً عن التطوير الشامل لمحطة طلخا الرئيسية.

وأضاف عكاشة أن المشروع تم إدراجه فوراً في الخطة العاجلة لوزارة النقل ليشمل أيضاً باقي المزلقانات والمحطات في مناطق سماد طلخا، ميت عنتر، شرنقاش، الطويلة، ديسط، بطرة، والحاج خليل، موجهاً خالص شكره وتقديره لمعالي الوزير ولجميع المسؤولين بالوزارة على هذا التجاوب السريع الذي يعكس حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات.

وشدد النائب محمد عكاشة على الأهمية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والسكك الحديدية في مصر خلال الفترة الحالية، موضحاً أن هذه المشروعات تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الأمان والسلامة للمواطنين، وتسهيل حركة الانتقال، بما يتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد نحو بناء المستقبل.