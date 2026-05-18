باكستان: ندين الهجوم بالمسيرات على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد الخارجية الباكستانية، قالت إنها تدين بشدة الهجوم بالمسيرات على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات.

وأضاف الخارجية الباكستانية، أن استهداف المنشآت النووية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفا ونحذر من أي عواقب كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وتابعت :" ندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر بالمنطقة، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار وخفض التصعيد".



