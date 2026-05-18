وزير الخارجية ونظيره القطري يتفقان على أهمية التفاوض لإنهاء الحرب في إيران

بدر عبد العاطي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القطري يبحثان هاتفيا الجهود المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة.
 


وتناول وزير الخارجية ونظيره القطري أهمية تضافر الجهود لدعم مسار التهدئة، واتفق على أهمية استئناف المسار التفاوضي لإنهاء الحرب.

كما جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس الأحد ١٧ مايو.

تناول الاتصال التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزيران الجهود الرامية لخفض التصعيد الاقليمي، وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران واتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار وإنجاحه، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الازمة، بما يجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

هذا، وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

اتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.


 

الخارجية وزير الخارجية بدر عبد العاطي قطر الحرب القاهرة الإخبارية

