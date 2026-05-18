إعلام الاحتلال: بحرية إسرائيلية تستعد لوقف سفن أسطول مناصرة غزة خلال ساعات

نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصدر أمني مسؤول، أن سلاح البحرية في جيش الاحتلال يعتزم التحرك لوقف سفن الأسطول المتجه إلى المنطقة، وذلك أثناء تواجدها في المياه الدولية، قبل وصولها إلى المياه الإقليمية الخاضعة لسيطرة الاحتلال.



وبحسب المصدر، فإن الخطة العملياتية للجيش ترتكز على منع السفن من تقديم أي دعم أو كسر الطوق البحري، حيث جرى توجيه الوحدات البحرية للاستعداد لاحتواء الموقف خارج الحدود البحرية المباشرة.



وسبق وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن إسرائيل تتدخل دبلوماسيا لدى تركيا ودول أخرى في أوروبا بهدف إيقاف أسطول السفن المتوجه من السواحل التركية إلى غزة.

وحسب "معاريف"، أكثر من 60 قاربا وسفينة ترسو في ريفييرا التركية بمرسى مارماريس، وقد وصل معظمها إلى المنطقة من السواحل الإيطالية ضمن إطار أسطول "الصمود" - أسطول الاحتجاج المتجه لسواحل غزة.وكان الأسطول يضم نحو 100 سفينة وقارب، لكن قبالة سواحل جزيرة كريت، تم إيقاف نحو 20 زورقاً تابعاً للبحرية، واعتقل مقاتلو وحدة "شييطت 13" الإسرائيلية أكثر من 130 من المشاركين في الأسطول، حيث تم ترحيل معظمهم إلى كريت، بينما نُقل آخرون إلى ميناء أسدود وتم ترحيلهم.

