مصر والسعودية ترفضان المساس بأمن الخليج وتدعوان للحوار مع إيران

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الأحد ١٧ مايو.

تناول الاتصال التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزيران الجهود الرامية لخفض التصعيد الاقليمي، وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.

وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران واتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار وإنجاحه، مؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الازمة، بما يجنب الإقليم مخاطر الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.

هذا، وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أية ممارسات تستهدف المساس بأمنها واستقرارها، منوهاً في الوقت ذاته إلى الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة لاستمرار التوتر، وضرورة الحفاظ على أمن الملاحة بالممرات المائية الدولية كركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة.

اتفق الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وجددا إدانة الاعتراف بما يسمى بجمهورية أرض الصومال لما يمثله ذلك من خرق وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.