وزير الخارجية المصري ونظيره القطري يتفقان على أهمية استئناف المسار التفاوضي لإنهاء الحرب

وتناول وزير الخارجية ونظيره القطري أهمية تضافر الجهود لدعم مسار التهدئة، واتفق على أهمية استئناف المسار التفاوضي لإنهاء الحرب.

كما جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس الأحد ١٧ مايو.

تناول الاتصال التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزيران الجهود الرامية لخفض التصعيد الاقليمي، وتجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة التصعيد التي تهدد بجر منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من الفوضى التي ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين.