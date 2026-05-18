بورسعيد تواصل حركات التنمية والانضباط.. تطوير شامل للميادين والمناطق السكنية

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد اليوم نشاطاً ميدانياً مكثفاً وموسعاً، ركز على تطوير الميادين والعمارات السكنية، ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية، وتجهيز الحدائق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتوازي مع حملات الإشغالات والنظافة العامة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة المشروعات التنموية، مع فرض الانضباط التام والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة الباسلة.

مدينة بورفؤاد - تطوير ميدان الخالدين وحملات مكبرة للنظافة ورفع التعديات:



تابعت سمر الموافي إعداد تصور هندسي متكامل لتطوير "ميدان الخالدين" يتضمن تحسين الشكل الجمالي وعناصر الإضاءة والتنسيق الحضاري، مع دراسة الحركة المرورية لتحديد مساحة "الصينية" ومنع التكدس.

وجهت رئيسة المدينة بتكثيف الحملات، حيث تم إزالة التعديات بمساكن الحزب الوطني وامتداد شارع نور الإسلام، وفتح الأرصفة أمام حركة المشاة.

تابعت الأجهزة التنفيذية أعمال شركة "نهضة مصر" بشارع 23 يوليو لرفع المخلفات والكنس الآلي وشفط الأتربة لضمان بيئة صحية للمواطنين.

حي المناخ - تطوير شامل لـ 72 عمارة بالمنطقة الرابعة وتفتيش بيئي على المستشفيات:



تابعت شيماء العزبي معدلات الأداء بمشروع تطوير 72 عمارة سكنية بـ"المنطقة الرابعة"، والذي يشمل دهان الواجهات، إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، مد كابلات الإنارة العامة، وإنشاء حديقة جديدة متكاملة لخدمة الأهالي.

نفذت إدارة شؤون البيئة بالحي حملة تفتيش موسعة لمتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية بوحدات (طب أسرة المناخ 1، مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى المبرة) للتأكد من فصل النفايات الخطرة وتطبيق معايير الصحة والسلامة.

حي الشرق - تجميل الحدائق لاستقبال العيد وحملات صباحية لفتح الشوارع:



تواصل الأجهزة التنفيذية بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي العناية بـ "حديقة الأمل" عبر تهذيب المسطحات الخضراء ورفع المخلفات لتكون متنفساً حضارياً للمواطنين.

شنت الأجهزة التنفيذية حملة إشغالات صباحية استهدفت شارعي قلاوون والبازار، أسفرت عن رفع التعديات والتحفظ على عربات يد تستغل الطريق العام، لضمان السيولة المرورية.

حي العرب - متابعة ميدانية مستمرة لرفع الإشغالات وتوسعة المحاور:



فتح الشوارع: قادت المهندسة شيماء جودة حملة مكبرة بدأت من شارع الغوري مروراً بشارع كسرى وحتى منطقة سوق العصر، للتعامل الفوري مع الإشغالات التي تعوق السير، مع التشديد على منع عودة التعديات على حرم الطريق.

حي الضواحي - تحركات لرفع الإشغالات بمحيط الاستثمار وبنك الإسكان:



قاد فوزي الوالي حملات موسعة أسفرت عن إزالة التعديات بمنطقة بنك الإسكان، ومنطقة مبارك أمام بوابة الاستثمار، وشملت مصادرة حواجز حجرية، عربات مأكولات شعبية، واستاندات خشبية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

حي الزهور - استمرار عجلة التنمية وتطوير المناطق السكنية:



تابع أحمد زغلف استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة بمنطقة "علي بن أبي طالب" السكنية، ضمن خطة الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي الحي.

حي غرب - رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة:



تابع باسم عمر أعمال شركة "نهضة مصر" لرفع كفاءة الطريق العمومي وتجريف الرمال وغسيل منفذ بورسعيد الجمركي الغربي، مؤكداً على أهمية ظهور مداخل المدينة بصورة جمالية ونظيفة لجذب الزائرين.

حي الجنوب - استمرار حملات سيارة المدفع لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض:



وجه المهندس وليد الدعدع سيارة المدفع (الرش) باستمرار رش المبيدات الآمنة في مناطق (سوق السمك، كوبري القويطة، طريق الحامرين، حوض بدران، وكوبري الشادر) لمكافحة الحشرات الطائرة والحد من انتشار البعوض تزامناً مع دخول فصل الصيف.







واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في أداء عملها الميداني على مدار الساعة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة المحافظة.