استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، الأستاذ علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد بمكتبه بديوان المديرية تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،

وكيل تعليم بورسعيد يستقبل نقيب المعلمين لتعزيز التعاون المشترك

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن اللقاء هدف إلى تعزيز التعاون بين المديرية والنقابة الفرعية بمحافظة بورسعيد وبحث قضايا المعلمين، والوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها بما يخدم العملية التعليمية والصالح العام.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن الطرفين اجتمعا على تأكيد العمل المشترك فيما يخص صرف المستحقات المالية للمعلمين واعلام كل معلم بما يخصه من مبالغ مالية أثناء التوقع على مخالصة تنفيذ الحكم من إدارة الشئون المالية والإدارية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة فوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية والأستاذ عاطف النشار أمين صندوق النقابة الفرعية ببورسعيد.