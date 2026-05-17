نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش بمنطقة بروتكس في الضواحي

تفقد الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، يرافقه الأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أعمال إزالة الرتش بمنطقة شمال بروتكس خلف مصنع إيمكو بالضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجهود تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة المناطق المختلفة بالمحافظة.

نائب محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش بمنطقة بروتكس بالضواحي

وجاءت أعمال الإزالة بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، حيث تابع نائب المحافظ سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، مشدداً على أهمية استمرار الجهود المكثفة لرفع المخلفات وإزالة أي تجمعات قد تؤثر على المظهر الحضاري أو تعيق حركة المواطنين والمركبات.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة ودعم جهود التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري بمختلف الأحياء والمناطق.