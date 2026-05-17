قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيله.. سحر رامي تكشف أسرار قصة حبها مع حسين الإمام |خاص

في ذكرى رحيله.. سحر رامي تكشف أسرار قصة حبها مع حسين الإمام
في ذكرى رحيله.. سحر رامي تكشف أسرار قصة حبها مع حسين الإمام
أوركيد سامي

 كشفت الفنانة سحر رامي تفاصيل قصة حبها وزواجها من زوجها الراحل حسين الإمام، مؤكدة أن علاقتهما بدأت بطريقة غير متوقعة، قبل أن تتحول إلى قصة حب كبيرة استمرت لسنوات طويلة وتركت أثرًا لا يُنسى في حياتها. وخلال ندوة خاصة أقيمت داخل موقع صدى البلد، تحدثت سحر رامي بتأثر عن بداية تعارفها على حسين الإمام، موضحة أنها في تلك الفترة كانت منشغلة بتقديم “الفوازير” وعدد من الأعمال الفنية الناجحة، إلى أن شاهدها حسين الإمام في أحد الإعلانات التلفزيونية، ليقرر من اللحظة الأولى أنه يريد الارتباط بها. وقالت سحر رامي: “هو شافني في إعلان، وقال لوالدته وقتها إنه عايز يتجوزني، رغم إنه ماكنش يعرفني بشكل شخصي”، مؤكدة أن إعجابه بها جاء من النظرة الأولى، وأنها لم تكن تعلم وقتها أي شيء عن اهتمامه بها. وأضافت أن الراحل بدأ يبحث عن طريقة للوصول إليها، خاصة بعدما علم بأنها تشارك في مسرحية مع الفنان الكبير فؤاد المهندس، فقرر الذهاب إلى المسرح بصحبة أسرته لمشاهدة العرض، فقط من أجل رؤيتها عن قرب، بينما كانت هي لا تعرف شيئًا عن حضوره أو حتى عن شخصيته الفنية.

 وأوضحت سحر رامي أنها في ذلك الوقت لم تكن تعرف الكثير عن حسين الإمام، قائلة: “أنا وقتها ماكنتش أعرف عنه أي حاجة، ولا حتى إنه عنده فرقة أو بيشتغل في المجال الفني بالشكل ده”. وكشفت الفنانة عن المفاجأة الأبرز في قصة تعارفهما، مؤكدة أن حسين الإمام لجأ إلى “حيلة ذكية” حتى يتمكن من الاقتراب منها والتحدث إليها، بعدما أرسل لها عرضًا للمشاركة في مسلسل جديد، لتفاجأ عند ذهابها إلى المقابلة بأنه لا يوجد مشروع فني من الأساس. وقالت ضاحكة: “طلع مفيش شغل أصلًا، هو عمل كل ده علشان يتعرف عليّ، وفعلاً بدأنا نتكلم ونتقابل، ومع الوقت بقينا أصدقاء”. وأكدت أن الصداقة بينهما تطورت تدريجيًا إلى قصة حب قوية انتهت بالزواج، مشيرة إلى أن حسين الإمام كان بالنسبة لها “كل شيء”، ليس فقط كزوج وفنان، ولكن كإنسان بسيط عاشق للحياة والأسرة. وأضافت بتأثر شديد: “هو حب حياتي، وكان إنسان بسيط جدًا، يحب البيت والأسرة، وكان بيعشق الطبخ وقضاء الوقت معانا”. واختتمت سحر رامي حديثها بالتأكيد على أن ذكرى حسين الإمام لا تزال حاضرة بقوة في حياتها حتى الآن، مشيرة إلى أن علاقتهما كانت قائمة على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل، وهو ما جعلها واحدة من أنجح وأشهر العلاقات داخل الوسط الفني، حتى بعد رحيله.

سحر رامي اخبار الفن نجوم الفن حسين الإمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواعيد مباريات المنتخب في كاس العالم 2026

الغندور

الغندور يدعم الزمالك: لو خسر بنشجعه أكثر عشان يرجع يكسب

فتحي سند

فتحي سند: ضياع حلم الكونفدرالية ليس عدم توفيق إنما فشل ذريع وكابوس مريع

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد