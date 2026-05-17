محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل بالمنطقة الثالثة بحي المناخ

واصل اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية، حيث تفقد أعمال التطوير الشامل الجارية بالمنطقة الثالثة بحي المناخ، وذلك بحضور الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة و الجهات التنفيذية المعنية وممثلي الشركات المنفذة للمشروع

ترميم وتطوير متكامل للعمارات السكنية بواقع 18عمارة كمرحلة أولى

وخلال الجولة، تابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير التي تشمل تطوير 18 عمارة سكنية كمرحلة أولى، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق السكنية

واطلع محافظ بورسعيد على معدلات تنفيذ الأعمال الجارية، والتي تتضمن ترميمًا متكاملًا للعمارات السكنية، ورفع كفاءة المرافق المختلفة، وتحديث شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب تطوير منظومة الطرق والأرصفة والإنارة

كما تشمل أعمال التطوير إنشاء مسطحات خضراء وحدائق جديدة بما يسهم في تحسين الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة، ويوفر بيئة أكثر ملاءمة للمواطنين

و شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيدًا بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ، ومؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تنفيذ خطط التطوير الشامل بمختلف المناطق السكنية