لتحديد وقفة عرفات.. انطلاق اجتماع المحكمة العليا السعودية لرؤية هلال ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، عن انطلاق اجتماعها لرؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية، والتي من المقرر أن تعلن نتيجة الرؤية بعد قليل.

أماكن رؤية هلال شهر ذو الحجة

وأوضحت المحكمة العليا السعودية، في بيان، أن يتم رؤية الهلال من خلال المراصد الفلكية الرسمية في المملكة التي يتم فيها الترائي:

•مكة المكرمة: مرصد البيروني

•المدينة المنورة: مرصد متنقل

•الرياض: مرصد العيينة

•سدير: مرصد حوطة سدير

•شقراء: مرصد شقراء

•تمير: مرصد تمير

•تبوك: مرصد حالة عمار

•بريدة: مرصد متنقل

•حائل: مرصد متنقل

•الدمام: مرصد متنقل

•الحريق: مرصد متنقل

•جامعة المجمعة: مرصد الجامعة

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

بيان المحكمة العليا السعودية

ونص بيان المحكمة العليا السعودية، على ما يلي: نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 206 / هـ ) وتاريخ 29 / 10 / 1447هـ أن يوم السبت 1 / 11 / 1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 4 / 2026م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1447هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممَّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمامَ إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.