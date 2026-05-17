قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سور الصين إلى نيويورك ذهابا وإيابا.. أرقام إعجازية لشبكات مياه وكهرباء "الدلتا الجديدة"
19 يوليو.. محاكمة 5 متهمين بخلية القاعدة في مدينة نصر
الحسم تأجل.. صن داونز يهزم الجيش الملكى 1-0 في نهائى دوري أبطال أفريقيا
احذروا من تلك العلامات.. كيفية اختيار الأضحية السليمة
500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة
السعودية: غدا غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 مايو
طالعين ياكلوا عيش رجعوا جثث.. مصرع 11وإصابة 4 في حادث مروع بـ أبو سمبل| تفاصيل
غدا غرة ذي الحجة.. السعودية تعلن الثلاثاء وقفة عيد الأضحى
الفيديو فضحهم.. القبض على المتهمين بسرقة وحدة تكييف مسجد في القليوبية
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أمين الفتوى يكشف
المحكمة العليا السعودية: غدا غرة ذو الحجة.. اعرف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
وزير الخارجية: نواصل جهود خفض التصعيد.. والحوار يقود إلى تفاهمات تحقق التهدئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لتحديد وقفة عرفات.. انطلاق اجتماع المحكمة العليا السعودية لرؤية هلال ذي الحجة

رؤية الهلال
رؤية الهلال
محمد شحتة

أعلنت المحكمة العليا السعودية، عن انطلاق اجتماعها لرؤية هلال شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية، والتي من المقرر أن تعلن نتيجة الرؤية بعد قليل.

أماكن رؤية هلال شهر ذو الحجة

وأوضحت المحكمة العليا السعودية، في بيان، أن يتم رؤية الهلال من خلال المراصد الفلكية الرسمية في المملكة التي يتم فيها الترائي:

•مكة المكرمة: مرصد البيروني
•المدينة المنورة: مرصد متنقل
•الرياض: مرصد العيينة
•سدير: مرصد حوطة سدير
•شقراء: مرصد شقراء
•تمير: مرصد تمير
•تبوك: مرصد حالة عمار
•بريدة: مرصد متنقل
•حائل: مرصد متنقل
•الدمام: مرصد متنقل
•الحريق: مرصد متنقل
•جامعة المجمعة: مرصد الجامعة

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

بيان المحكمة العليا السعودية

ونص بيان المحكمة العليا السعودية، على ما يلي: نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 206 / هـ ) وتاريخ 29 / 10 / 1447هـ أن يوم السبت 1 / 11 / 1447هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 4 / 2026م، هو المكمل لشهر شوال لعام 1447هـ ثلاثين يومًا، وأن يوم الأحد 2 / 11 / 1447هـ - حسب تقويم أم القرى – الموافق 19 / 4 / 2026م هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1447هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة -حسب تقويم أم القرى- التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1447هـ -حسب قرار المحكمة العليا- الموافق 17 / 5 / 2026م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممَّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمامَ إلى اللجان المُشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

السعودية المحكمة العليا السعودية رؤية هلال ذي الحجة وقفة عرفات يوم عرفة العشر الأوائل من ذي الحجة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

شوبير

عارفين نفسي أقول إيه.. شوبير يعلق على خسارة الزمالك الكونفدرالية

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

ترشيحاتنا

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

الثروة السمكية

الحقيقة الكاملة لأزمة الدواجن النافقة.. هل وصلت إلى مزارع الأسماك؟

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

تدشين وتكريم ورسائل روحية في زيارة الأنبا ميخائيل لكنيسة البابا أثناسيوس

بالصور

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه العلاقة الإيجابية مع الأنثى

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: متحف الأفكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: فرنسا تعيد اكتشاف إفريقيا وتمسح صورتها القديمة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغضب كـ "وظيفة".. حين يكون الانفعال طريقا للإصلاح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

المزيد