أحمد العوضي: بدأنا التحضيرات لمسلسل رمضان 2027.. والعمل مفاجأة كبيرة للجمهور| خاص

كشف الفنان أحمد العوضي عن بدء التحضيرات الفعلية لمسلسله الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، مؤكدًا أن العمل يحمل حالة مختلفة ومفاجآت عديدة للجمهور.

وقال أحمد العوضي، لصدى البلد، إن جلسات العمل والتحضير للمسلسل انطلقت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع فريق الكتابة والشركة المنتجة، من أجل تقديم مشروع درامي قوي يليق بتوقعات الجمهور الذي ينتظر أعماله في كل موسم رمضاني.

وأوضح العوضي أن المسلسل الجديد سيشهد اختلافًا واضحًا عن أعماله السابقة، سواء من حيث الفكرة أو طبيعة الشخصية التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم أدوار جديدة ومتنوعة تبتعد عن التكرار وتمنح الجمهور حالة من التجديد.

وأضاف أن العمل ما زال في مرحلة التحضير الأولى.

كما كشف العوضي أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت عديدة داخل أحداث المسلسل، سواء على مستوى الخطوط الدرامية أو طبيعة الشخصيات المشاركة، مؤكدًا أن العمل سيحمل جرعة كبيرة من المفاجآت.

وتابع الفنان أحمد العوضي أن النجاح الذي حققته أعماله الأخيرة منحه حافزًا كبيرًا للاستمرار في تقديم أعمال قوية، موضحًا أنه يحرص على اختيار مشروعاته بعناية شديدة حتى تظل قريبة من الجمهور وتحافظ على حالة النجاح التي يعيشها خلال السنوات الأخيرة.