قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الجنوب إلى البقاع.. الاحتلال يوسع نطاق ضرباته في لبنان وسط توتر متصاعد
اتصال إيراني فرنسي لاحتواء التوتر.. عراقجي وبارو يبحثان المسارات الدبلوماسية
الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. أفضل الطاعات والعبادات
طقس اليوم| الأرصاد تطلق تحذر من الأتربة العالقة نهاراً
تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص
بصورة صدام حسين.. إيران تسخر من تهديدات ترامب
ألمانيا: مجموعة السبع مفتاح إنهاء أزمة إيران
أسعار الحديد والأسمنت اليوم 18 مايو 2026 بعد تراجع الأسمنت
بيك أب بتصميم كلاسيكي.. BAW 212 الصينية تستعد للانطلاق| صور
مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور
حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة
حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم| الأرصاد تطلق تحذر من الأتربة العالقة نهاراً

طقس اليوم
طقس اليوم
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، فيما يكون حاراً على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

 فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً

 

وذكرت الهيئة أن البلاد قد تشهد فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت نشاطاً للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

 

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 47 33

المدينة 43 31

الرياض 38 25

المنامة 34 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 37 28

الكويت 38 29

دمشق 30 16

بيروت 24 20

عمان 30 18

القدس 29 18

غزة 27 19

بغداد 39 21

مسقط 31 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 42 30

طرابلس 22 17

تونس 24 13

الجزائر 21 10

الرباط 22 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 18 07

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 44 30

جاكرتا 33 24

بكين 27 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 30 19

أثينا 25 13

روما 22 10

باريس 15 10

مدريد 24 11

برلين 20 08

لندن 15 11

مونتريال 25 19

موسكو 30 15

نيويورك 27 19

واشنطن 37 20

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 28 13

الأرصاد طقس اليوم الطقس اليوم الطقس درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

ترشيحاتنا

ChatPlayground AI

بخصومات خيالية.. ChatPlayground AI تطلق خطتها اللامحدودة لصناع المحتوى والمطورين

سامسونج

مايكروسوفت تطلق جرس الإنذار وتطالب بسد ثغرة Zero-Day فورا في Exchange

سامسونج

تخلص من تطبيقات سامسونج غير القابلة للحذف.. تجربة برمجية تمنح هاتفك سرعة صاروخية

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد