طقس اليوم| الأرصاد تطلق تحذر من الأتربة العالقة نهاراً

أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء البلاد، فيما يكون حاراً على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلاً طقس معتدل إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً

وذكرت الهيئة أن البلاد قد تشهد فرصاً لتكون الأتربة العالقة نهاراً على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت نشاطاً للرياح خلال ساعات المساء على مناطق من القاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 23

العاصمة الادارية 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 22

دمنهور 37 22

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 37 21

بلطيم 30 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 38 22

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 22

دمياط 30 21

بورسعيد 28 20

الاسماعيلية 40 22

السويس 39 23

العريش 30 21

رفح 29 22

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 36 21

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 25

الاسكندرية 28 20

العلمين 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 38 25

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 37 25

شلاتين 38 23

حلايب 36 24

أبو رماد 36 23

مرسى حميرة 35 22

أبرق 35 22

جبل علبة 35 23

رأس حدربة 34 23

الفيوم 41 24

بني سويف 42 25

المنيا 43 25

أسيوط 44 26

سوهاج 45 27

قنا 47 26

الأقصر 47 29

أسوان 47 30

الوادى الجديد 48 30

أبوسمبل 46 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 47 33

المدينة 43 31

الرياض 38 25

المنامة 34 28

أبوظبى 36 28

الدوحة 37 28

الكويت 38 29

دمشق 30 16

بيروت 24 20

عمان 30 18

القدس 29 18

غزة 27 19

بغداد 39 21

مسقط 31 31

صنعاء 30 13

الخرطوم 42 30

طرابلس 22 17

تونس 24 13

الجزائر 21 10

الرباط 22 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 18 07

إسطنبول 22 13

إسلام آباد 40 26

نيودلهى 44 30

جاكرتا 33 24

بكين 27 16

كوالالمبور 35 25

طوكيو 30 19

أثينا 25 13

روما 22 10

باريس 15 10

مدريد 24 11

برلين 20 08

لندن 15 11

مونتريال 25 19

موسكو 30 15

نيويورك 27 19

واشنطن 37 20

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 28 13