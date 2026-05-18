قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحفظ على عاطلين حاولا سرقة وحدة تكييف مسجد بالقليوبية
نتنياهو يعلن تشكيل فريق جديد لمواجهة مسيرات حزب الله
الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة تقليد الاختراعات بقصد التداول التجاري
مصر تشدد على الالتزام الراسخ بأمن دول الخليج باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري
تقترب من 50| أجواء شديدة الحرارة في الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع الطوارئ
قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
مصر تدين محاولة استهداف السعودية بمسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
أحمد العوضي لصدى البلد: فيلم “العركة” ما زال فكرة.. ومشروعي مع أحمد السقا لم يبدأ بعد (خاص)
فنزويلا تطرح لوائح جديدة لاستثمارات النفط بعد تعديل قانون المحروقات
الدفاع الأوكرانية: روسيا أطلقت 524 طائرة مسيرة و22 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل
مصر ضيف الشرف..وزير الزراعة يتوجه للجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خبار الوادي الجديد| إنهاء إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة.. وتنفيذ مراجعات لطلاب المرحلة الإعدادية بالمساجد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: إنهاء إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى "حياة كريمة" بالفرافرة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تسليم وتشغيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تسليم الوحدات الصحية بقرى الكفاح والشيخ مرزوق إلى الإدارة الصحية بمركز الفرافرة، وجاري الانتهاء من إجراءات تسليم وحدتي قرى عثمان بن عفان وأبوهريرة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت؛ وذلك لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالقرى.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد، جهود القيادة السياسية لتنمية القرى والمناطق النائية، وتقديم خدمات متكاملة لقاطنيها في مبادرة غير مسبوقة، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

الوادي الجديد تنفذ مراجعات لطلاب المرحلة الإعدادية بالمساجد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرة تعليمية ومجتمعية بارزة، تهدف إلى إقامة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن هذه المراجعات تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد، والتخفيف عن أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشهدت مساجد الوادي الجديد في أول أيام المراجعات حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

تسليم تأشيرات السفر لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تأشيرات السفر ومستندات رحلة الحج لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، خلال الاجتماع الختامي والتنسيقي الأخير الذي عُقد بمركزي الخارجة والداخلة، استعدادًا لتوجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر

وجرى تنظيم اللقاءات على مدار يومين متتاليين، نظرًا لبعد المسافات بين مراكز المحافظة الخمسة، بما ييسر على حجاج الجمعيات استلام تأشيرات السفر وأوراقهم النهائية قبل بدء رحلة الحج.

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومشرف الحج الإداري ضمن 4 مشرفين على الرحلة، إن اللقاءات تضمنت تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية، وتقديم الإرشادات والتعليمات النهائية الخاصة برحلة الحج، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأكدت حجازي أن هذا التنظيم جاء ثمرة للجهود التي بذلتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات، وتذليل العقبات أمام الحجاج، والتنسيق الدائم لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم.

من جانبه، أكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع جميع الإجراءات الخاصة بحجاج الجمعيات منذ إنهاء الأوراق وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لضيوف الرحمن.

وثمّنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد المتابعة المتواصلة من الدكتور أحمد مبارك، مدير الفندق بالأراضي المقدسة، وحرصه على متابعة تفاصيل إقامة الحجاج وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم حتى عودتهم سالمين.

وتُعد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إحدى الجهات التابعة لمنظومة التضامن الاجتماعي، وتختص بتنظيم رحلة حج الجمعيات الأهلية، إذ تأسست كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح وتتمتع بصفة النفع العام، وفق ما توضحه وزارة التضامن الاجتماعي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

صلاح وسلوت

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

شهادات ادخار إسلامية بعائد تنافسي في البنوك

بعائد 27% وعمرة مجانية.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في 2026

شعار القابضة لمياه الشرب

القابضة للمياه: دفع معدلات تنفيذ مشروعات الصعيد وتحسين الخدمات للمواطنين

نائب وزيرة الإسكان خلال الجولة

لتسريع الإنجاز.. وفد من الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

بالصور

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6
مازدا سبيد 6

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد