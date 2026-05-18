خبار الوادي الجديد| إنهاء إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة.. وتنفيذ مراجعات لطلاب المرحلة الإعدادية بالمساجد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد: إنهاء إجراءات تسليم الوحدات الصحية بقرى "حياة كريمة" بالفرافرة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة تسليم وتشغيل المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تسليم الوحدات الصحية بقرى الكفاح والشيخ مرزوق إلى الإدارة الصحية بمركز الفرافرة، وجاري الانتهاء من إجراءات تسليم وحدتي قرى عثمان بن عفان وأبوهريرة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت؛ وذلك لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالقرى.

وثمّنت محافظ الوادي الجديد، جهود القيادة السياسية لتنمية القرى والمناطق النائية، وتقديم خدمات متكاملة لقاطنيها في مبادرة غير مسبوقة، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

الوادي الجديد تنفذ مراجعات لطلاب المرحلة الإعدادية بالمساجد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرة تعليمية ومجتمعية بارزة، تهدف إلى إقامة مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة.

تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان، إن هذه المراجعات تهدف إلى تعظيم الدور المجتمعي والثقافي للمساجد، والتخفيف عن أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشهدت مساجد الوادي الجديد في أول أيام المراجعات حضورًا طلابيًا لافتًا، يعكس اهتمام الطلاب وحرصهم على الاستفادة من هذه المبادرة القيمة، لا سيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام.

تسليم تأشيرات السفر لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالوادي الجديد

سلّمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تأشيرات السفر ومستندات رحلة الحج لـ184 حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، خلال الاجتماع الختامي والتنسيقي الأخير الذي عُقد بمركزي الخارجة والداخلة، استعدادًا لتوجههم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر

وجرى تنظيم اللقاءات على مدار يومين متتاليين، نظرًا لبعد المسافات بين مراكز المحافظة الخمسة، بما ييسر على حجاج الجمعيات استلام تأشيرات السفر وأوراقهم النهائية قبل بدء رحلة الحج.

وقالت الدكتورة أسماء حجازي، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومشرف الحج الإداري ضمن 4 مشرفين على الرحلة، إن اللقاءات تضمنت تسليم التأشيرات ومستندات وأوراق السفر، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية، وتقديم الإرشادات والتعليمات النهائية الخاصة برحلة الحج، بما يضمن سلامة وراحة ضيوف الرحمن طوال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة.

وأكدت حجازي أن هذا التنظيم جاء ثمرة للجهود التي بذلتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات، وتذليل العقبات أمام الحجاج، والتنسيق الدائم لتوفير سبل الراحة والرعاية الكاملة لهم.

من جانبه، أكد محمد منير العديسي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع جميع الإجراءات الخاصة بحجاج الجمعيات منذ إنهاء الأوراق وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة والجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لضيوف الرحمن.

وثمّنت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد المتابعة المتواصلة من الدكتور أحمد مبارك، مدير الفندق بالأراضي المقدسة، وحرصه على متابعة تفاصيل إقامة الحجاج وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم حتى عودتهم سالمين.

وتُعد المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إحدى الجهات التابعة لمنظومة التضامن الاجتماعي، وتختص بتنظيم رحلة حج الجمعيات الأهلية، إذ تأسست كمؤسسة أهلية لا تهدف للربح وتتمتع بصفة النفع العام، وفق ما توضحه وزارة التضامن الاجتماعي.