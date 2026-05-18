دخول مجاني للمتاحف في اليونان بمناسبة يوم المتاحف العالمي

قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان، إن اليونان تعد متحفاً مفتوحاً للحضارة الإغريقية، حيث تنتشر الآثار والمتاحف في أثينا والجزر والمدن المختلفة، موضحاً أن المتحف الوطني في أثينا يمثل أحد أبرز الصروح الثقافية ويضم مجموعات ضخمة من الآثار الإغريقية والمسينية.

وأضاف أن السلطات اليونانية قررت فتح المتاحف والمواقع الأثرية التابعة لوزارة الثقافة مجاناً أمام الزوار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، إلى جانب تنظيم جولات إرشادية ومحاضرات وعروض تعليمية وأنشطة للأطفال وحفلات موسيقية داخل عدد من المتاحف.

وأشار إلى أن اليونان تضم أكثر من 200 متحف أثري وتاريخي، إضافة إلى عشرات المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وفي مقدمتها متحف الأكروبوليس الذي يضم كنوزاً وتماثيل تعود إلى العصر الكلاسيكي وتوثق تاريخ الحضارة اليونانية عبر آلاف السنين.