الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس النواب :مصر داعمة للأمن داخل المنطقة العربية

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البلدين.

وأكد المستشار هشام بدوي  أن مصر، قيادةً وشعبًا،تعلن  التزامها بدعم وصون الدولة الليبية.وقال :أن عقيدتنا هي عقيدة وجودية. وأمن ليبيا من أمننا، واختصاصٌ أصيل، وإن تهديد وحدتها ينعكس أثره على وحدتنا.

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: إن مصر ستظل حاضرة لدعم الدولة الليبية وصون شرعيتها، والعمل على دفع الحلول السياسية للتحديات دون أي تدخلات من شأنها تعطيل مسار الحل.

وأضاف: إن زيارتكم اليوم تجسد تفعيل العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب الليبي، ودعم النوايا المخلصة والهادفة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مصر ستظل هى منبع الأمن للمنطقة العربية.

الجلسة العامة بمجلس النواب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح

