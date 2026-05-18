رئيس النواب :مصر داعمة للأمن داخل المنطقة العربية

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين البلدين.

وأكد المستشار هشام بدوي أن مصر، قيادةً وشعبًا،تعلن التزامها بدعم وصون الدولة الليبية.وقال :أن عقيدتنا هي عقيدة وجودية. وأمن ليبيا من أمننا، واختصاصٌ أصيل، وإن تهديد وحدتها ينعكس أثره على وحدتنا.

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: إن مصر ستظل حاضرة لدعم الدولة الليبية وصون شرعيتها، والعمل على دفع الحلول السياسية للتحديات دون أي تدخلات من شأنها تعطيل مسار الحل.

وأضاف: إن زيارتكم اليوم تجسد تفعيل العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب الليبي، ودعم النوايا المخلصة والهادفة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن مصر ستظل هى منبع الأمن للمنطقة العربية.