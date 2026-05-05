رئيس النواب يعلن رد «التأمينات»: تحديث المنظومة أنهى أنظمة متهالكة ويستهدف إنهاء التكدس خلال شهر

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تلقيه خطابًا من رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ردًا على ما أثاره عدد من النواب خلال جلسة أمس بشأن تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية أثناء مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة، في خطابه، أن المنظومة القديمة كانت تعتمد على نظامين معمول بهما منذ أكثر من 40 عامًا، ومع تقادمهما وعدم توافر الكوادر الفنية القادرة على التعامل معهما، أصبح من المتعذر استمرار العمل بهما، ما استدعى تنفيذ تحول رقمي شامل بهدف إحكام السيطرة والرقابة.

تشغيل النظام الجديد فعليًا في 29 مارس

وأشار إلى أن عملية نقل البيانات من المنظومة القديمة بدأت في 24 فبراير الماضي، على أن يتم تشغيل النظام الجديد فعليًا في 29 مارس، مؤكدًا أنه تم تدريب أكثر من 14 ألفًا و600 موظف على المنظومة الجديدة.

وأكد استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، رغم وجود بطء نسبي في الأداء خلال الفترة الانتقالية، ما تسبب في تكدس أمام بعض المكاتب.

وأضاف أن حجم الطلبات المقدمة من المواطنين خلال الفترة الماضية بلغ نحو مليون و52 ألف طلب، تم إنجاز 420 ألفًا منها، فيما لا يزال 673 ألف طلب قيد التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع، خلال شهر، تقليص زمن استلام الطلبات ليتم خلال 24 ساعة فقط